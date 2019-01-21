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Hürriyet
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Yemek Kültürü
Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 21 Ocak 2019 - 14:33 | 

Dikkatli tüketilmezse öldürücü olabilecek 13 yiyecek

Bazı yiyecekler çok fazla tüketildiğinde ya da doğru şekilde hazırlanmadığında yiyen kişinin aniden ölümüne neden olabiliyor. Sizin için bu yiyeceklerin bazılarını derledik.

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“Her şey kararında güzel” diye boşuna dememişler. Bazı yiyeceklerin fazlası gerçekten zarar. Ancak burada zarar derken kilo aldırmasından ya da sağlığa uzun vadeli olası zararlarından bahsetmiyoruz. Sözünü ettiğimiz yiyecekler çok fazla tüketildiğinde ya da doğru şekilde hazırlanmadığında yiyen kişinin aniden ölümüne neden olabiliyor. Sizin için doğru şekilde ve miktarda yenmediği zaman öldürücü olabilecek yiyeceklerden birkaçını derledik.

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“Dünyanın en kötü kokan meyvesi” diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim dün durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya’da böyle bir olay yaşandı. Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.

DURIAN, RAMBUTAN, JACKFRUIT... ADLARI DA TATLARI DA DEĞİŞİK MEYVELER
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Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi’nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor. Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno’dan 300 kat daha acı.

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Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor. Işkın yapraklarını yemek, yiyen kişilerde solunum güçlüğü, nöbet, böbrek yetmezliği ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor.

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Japonya’da fugu diye bilinen zehirli balon balığı, doğru şekilde hazırlanmazsa yiyenleri zehirleyip öldürme riskine sahip. Ancak özel lisanslı şeflerin hazırlayabildiği fugu’nun farklı türlerinde zehir keseleri farklı yerlerde bulunuyor. Bu nedenle profesyoneller için bile fugu’yu temizleyip yemeye hazır hale getirmek oldukça zor. Riskli kısımlar tüketildiğinde vücutta uyuşma ve titreme, nefes almada zorluk, konuşamama ve boğulmaya bağlı ölümler görülüyor.

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Bilim insanlarının dünyanın en besleyici yiyeceği ilan ettiği badem, aynı zamanda çok da tehlikeli bir zehir kaynağı. Özellikle çiğ acı badem, siyanür dolu bir yiyecek. Bu zehrin etkinliğinin ortadan kalkması için acı bademin belli derecelere kadar ısıtılması gerekiyor. Evdeki fırınlarınızda işlemi yapamayabilirsiniz, aman dikkat!

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Kayısıyı yedikten sonra çekirdeğini kırıp içinden çıkan badem benzeri yemişi yemeyi kim sevmez? Ancak ne yazık ki şeftali, kayısı, elma gibi meyvelerin çekirdekleri, siyanür üreten amigdalin isimli bir bileşik içeriyor. Bu çekirdekleri çok fazla tüketirseniz, baş dönmesi ve kusma, yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği, koma ve hatta ölüm gibi korkunç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

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Bir oturuşta ne kadar çikolata yiyebilirsiniz? Ne kadar yerseniz yiyin, 10 kilogramı aşmamaya çalışın. Zira 10 kilodan fazla çikolata yemek, zehirlenme ve ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirlenme demişken, kediler ve köpekler için de çikolatanın küçük miktarları bile çok zararlı. Bu nedenle minik dostlarınızı çikolatadan uzak tutun.

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Sağlık deposu domatesin zehirli olabileceği kimsenin aklına gelmez. Ancak biyolojik olarak meyve sınıfında olan domatesin yeşil yapraklarında ve saplarında glikoalkaloid adı verilen bir tür zehir bulunuyor. Bu zehir mide bulantısına, karın ağrılarına ve kaygıya neden oluyor. Aynı zehirli madde çimlenmeye başlamış, yeşermiş patateslerde de oluşuyor. O nedenle domatesin sapından ve patatesin yeşermişinden uzak durmak gerek.

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Muskat cevizi hepimizin baharat dolabında bulunan hatta bebeklere bile verilen bir baharat. Ancak bir seferde 5 gramdan fazla muskat tükettiğinizde vücudunuzda spazmlar yaşanabilir hatta nöbet geçirebilirsiniz. Bütün bir muskat cevizini yemek ise bir tür psikoza neden olabiliyor.

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Zehirli yiyecekler denince akla ilk gelenlerden biri de elbette mantar. Dünya üzerinde yüzlerce mantar türü var ve bunların bazılarının tüketilmesi tamamen güvenli ve sağlıklıyken bazıları da yiyeni kısa süre içinde zehirleyip öldürebilme gücüne sahip. Hatta ülkemizde köygöçüren diye bilinen bir mantar türü, Türkiye’de ve dünyada meydana gelen mantar zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin yüzde 90-95’inden sorumlu. (Fotoğraf temsilidir)

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Film gecelerini yıldızı olan patlamış mısır, mikrodalgada yapıldığında felakete dönüşebilir. Mikrodalga içine atılan poşetteki kimyasallar ısı sonucu mısırlara da geçer ve tehlikeli bir hal alabilir.

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Türkiye'de sık sık tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan midye, bazen tehlikeli olabilir. Midyeler suyu süzerken suda bulunan cıva, kurşun, kalay, bakır, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metalleri de bünyelerine alır ve biriktirir. Bu da insan sağlığına zarar verebilir.

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Farklı peynir çeşitlerinden biri olan rokfor peynirini kim 10 kilo birden yiyebilir bilmem ama yerseniz ölümcül olabilir. Her şeyin fazlasının olduğu gibi rokfor peynirinin de fazlası zarar.

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