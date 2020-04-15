Dikkat! Soğan ve sarımsağı tencereye bu şekilde koyarsanız...

Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. "En iyisi bunu böyle yapmaktır" der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Halbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlışlardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik. Mutlaka bir göz atmalısınız...