Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 09 Mart 2020 - 15:34,
Dikkat! Soğan ve sarımsağı tencereye birlikte koyarsanız...
Mutfakta en sık yapılan hataları sizin için derledik. Bu yanlışları yapmayı bıraktığınızda hem yemeklerinizin lezzeti artacak hem de mutfakta geçirdiğiniz zaman çok daha verimli bir hal alacak.
Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. "En iyisi bunu böyle yapmaktır" der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Halbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlışlardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik. Mutlaka bir göz atmalısınız...
Pirinci pişirmeye başlamadan önce mutlaka yıkayın. Başta pilav olmak üzere, ne pişiriyorsanız pişirin, pirincin dışındaki nişastayı yıkadığınızda, tadının daha iyi olduğunu göreceksiniz. Ayrıca pilavı pişirirken tencerenizin kapağını açmayın. Demlendikten sonra karıştırmanız daha doğru olacaktır.
Baharattan korkmayın. Yemekleri beğenilen insanlar genellikle bol bol baharat ve ot kullanırlar. Kimyon, kişniş gibi baharatları tohum halinde kullanacaksanız, aromalarının daha kuvvetli olması için önce tavada biraz kavurun. Yaptığınız yemeğe baharatını başta değil, pişmeye yakın eklerseniz yemeğiniz daha lezzetli olacaktır.
Börülce, brokoli gibi yeşil sebzeleri, iyice yumuşayana kadar haşlamayın. Onun yerine buharda hafifçe pişirin. Böylece hem gevrekliklerini hem de renklerini kaybetmezler. Brüksel lahanasını haşlamayın, soteleyin. Haşlanmış Brüksel lahanasının kokusu çıkar ve dokusu yapış yapış olur. Onun yerine lahanalarınızı ortadan ikiye bölüp zeytinyağı ve sarımsakla soteleyin.
Patlıcan, kereviz gibi sebzeler kesildiği zaman kısa sürede kararırlar. Bu sebepten bu gibi sebzeleri doğradığınızda bekletmeden yemeğinize ilave edin.
Tatlı patateslerinizi normal fırında pişirmek varken mikrodalgaya atmayın. Çünkü kabuklarını soymadan fırına attığınızda, patatesin içindeki doğal şekerlerin karamelize olmasını sağlarsınız. Ne tuza, ne karabibere, ne yağa ne de kremaya ihtiyacınız olur. Dışı çıtır, içi yumuşak ve tatlı patatesler elde edersiniz.
Bir tarif üzerinden gidiyorsanız onu uygulayın. Çok kritik malzemeleri kafanıza göre değiştirip sonra da "Bu tarif kötüymüş" demeyin. Eğer bir tarifteki malzemeleri iki katına çıkaracaksanız, bunu bütün malzemelere yapmayı unutmayın. Aksi takdirde tadı asla aynı olmayacaktır. Çünkü özellikle hamur işi yapmak bir bilimdir.
Kıymayı çok fazla yoğurmayın. Fazla yoğurulmuş kıyma, etin sertleşmesine ve dokusunu kaybetmesine neden olabilir. Köfteleri pişirirken daha kısa sürede daha fazla iş üretmek için tavanızı tıkış tıkış doldurmayın. Tavada boşluklar bıraktığınızda etin nemini salmasına ve her yerinin eşit pişmesine imkan tanımış olursunuz.
Pişireceğiniz malzemeleri içine koymadan önce tavanızın ya da tencerenizin ısınmış olduğundan emin olun. Tencere iyice ısınmadan yağı içine koymayın. Aksi halde yemeğiniz çok yağ çekebilir ve yapışabilir.
Salata yaparken sosunu üzerine hemen gezdirmeyin. Sosu salatayı servis etmeden hemen önce ilave etmeniz daha doğru olacaktır. Aksi halde salatanızdaki yeşillikler kısa sürede sönüp tazeliğini kaybedebilir.
Makarna haşlama suyuna yapışmasın diye yağ koymayın, tuz yeterlidir. Makarna suyuna yağ eklediğiniz takdirde, makarnaların dış yüzeyinde sosu tutacak nişasta tabakası oluşmaz. Makarnalar yapışmasın istiyorsanız karıştırmanız yeterlidir.
Krep yaparken hamurun tamamen pürüzsüz olmasını, içinde hiç un topağı kalmasını istemiyor bunun için de var gücünüzle karıştırıyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü aşırı karıştırma kreplerin hava kabarcıklı yapısını öldürüyor ve lastik gibi olmasına neden oluyor. Bunun yerine birkaç topak kalmasına izin vermelisiniz.
Süt kaynatacaksanız, sütü tencereye doldurmadan önce tencerenin içini soğuk su ile ıslatın. Bu sayede sütünüz tencerenin dibine yapışmayacaktır.
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Kek, pasta, kurabiye, poğaça gibi hamur işlerini yaparken karşılaşılan en büyük hatalardan biri de acele ederek malzemeleri buzdolabından çıkar çıkmaz kullanmaktır. İyi kabarmış bir kek, malzemeleri birbiriyle iyice özleşleşmiş bir kurabiye yapmak istiyorsanız tüm malzemeleri oda sıcaklığında 30 dakika beklettikten sonra hazırlamaya başlamalısınız.
Hamur işi yaparken tereyağını küp küp doğrayıp kullanmak yerine, rendelemeyi deneyin. Kabın içinde daha eşit dağılacağından karıştırma süresi kısalır. Bu da gluten oluşumunu engeller ve hamur işlerinizin daha puf puf olmasını sağlar.
Pasta yaparken kremayı sürmeden önce kekin soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sosyal medyada çok paylaşılan o felaketlerden biriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
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