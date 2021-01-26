Dikkat! Hamur işleriyle ilgili bu önemli detayları sadece ustalar biliyor

Çok ünlü bir söz vardır: Yemek yapmak bir sanatsa, hamur işi yapmak bir bilimdir. Çünkü özellikle sulu tencere yemeklerinin aksine hamur işleri hatayı pek kaldıramaz, telafiye açık değildir. Ancak özellikle profesyonellerin verdiği ipuçlarıyla bu hataları kolayca sıfıra indirebilirsiniz. Sizin için tariften malzemeye birçok açıdan çok kritik püf noktalarını sıraladık. Profesyonel mutfak ve fırınlarda çalışmadan öğrenemeyeceğiniz bu incelikleri içeriğimizde bulabilirsiniz…