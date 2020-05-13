Dikkat! Domatesleri buzdolabına bu şekilde koyarsanız...

Domatesleri buzdolabına koyarken bir tabağın içine kök kısımları alta gelecek şekilde yerleştirmek gerek. Kökünün altta kalması bu bölgenin nemlenmesini geciktirip çürümesini önlüyor. Doğranmış domatesleri ise hava almayan kapalı bir kapta saklamak en iyisi. Böylece ortamdaki diğer kokuları çekmiyorlar. Domatesleri servis etmeden önce oda sıcaklığına gelmelerini beklemek de doğru bir hareket.