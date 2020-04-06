Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 07:50,
Dikkat büyük tehlike! Meğer buzdolabının kapağında...
Mutfaklarımızın temizliği sağlığımız açısından çok önemli. Peki mutfaklarda mutlaka temizlenmesi gereken ancak çoğu zaman ihmal edilen noktaları biliyor musunuz?
Mutfaklar evlerimizin en önemli kısımlarının başında geliyor. Sadece evde yemek yapanlar için değil herkes için mutfağın temizliği çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Mutfağınız görünüşte çok temiz olabilir. Ancak mutfak temizliğinde göz ardı ettiğiniz bazı kritik noktalar var.
Mutfak evyenizde klozettekinden fazla E.coli bakterisi yaşadığını biliyor muydunuz? Evye sürekli nemli olduğu için bakterilerin yaşaması için çok doğru bir adres. Üstelik burada sebzelerinizi, meyvelerinizi ve bulaşıklarınızı yıkadığınız için bu mikropların yediklerinize bulaşma ihtimali de çok yüksek.
Çöp öğütücüsü Türkiye'de çok yaygın olmamakla birlikte özellikle büyük sitelerde bulunan evlerin mutfaklarında karşımıza çıkmaya başladı. Bu sistemler çöpleri ortadan kaldırıyor gibi görünse de küçük parçalar bıçaklarına takılıp kalıyor ve koku yapıyor. Beyaz sirke ve buz küpleri ikilisiyle ya da narenciye kabukları ve soğuk suyla bu alanı temizleyebilirsiniz.
Özellikle sapları ahşap olan bıçaklar bulaşık makinesinde yıkandıklarında sapları su çektiği için bakteri üremesine uygun bir alan oluşuyor. Aynı zamanda bulaşık makinesi bıçakların keskinliğini azalttığından kullanım ömrünü de kısaltıyor. Hem sağlığınız hem de ekonomik durumunuz için bıçakları elde yıkayın.
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Günümüzde birçok fırında kendi kendini temizleme özelliği var ancak uzmanlar bu özelliğin fırına zarar verebileceğini belirtiyor. Çünkü kendi kendini temizlemek için fırının sıcaklığının çok yüksek derecelere çıkması gerekiyor. Bunun yerine fırınınızın içine bir mutfak temizleyicisini spreyle sıkıp bir gece bekletin. Ertesi sabah sildiğinizde pırıl pırıl olacak. Izgaraları da büyük bir çöp torbasına yerleştirip üzerine deterjan sıkmanız ve sabaha kadar bekletmeniz yeterli. Ilık sabunlu suyla da durulayıp kuru bezle sildiniz mi tamamdır.
Temizliği zor olan mikrodalga fırın için yarım limona ihtiyacınız var. Limonun suyunu sıkıp mikrodalga fırının içindeki tabağa yayın. Parçalarını da yarım fincan suya koyup fırına yerleştirin. Fırını 3 dakika kadar çalıştırın. Su kaynayınca kapatın ve 5 dakika bekletin. Limonlu buhar makinenizin içini iyice temizleyecek. Size sadece temiz bir bezle iyice silmek kalacak.
Günümüzde çevre duyarlılığı gittikçe artıyor ve naylon poşet yerine yeniden kullanılabilen alışveriş torbalarının kullanımı yaygınlaşıyor. Ancak bu torbalar birer mikrop yuvası. O nedenle alışveriş torbalarınızı mutfak alışverişi dışında işlerde kullanmamalı, içine et vb. koyarken suyunun akmaması için iyice paketlemeli ve sık sık temizlemelisiniz. Bunun için ters yüz ettiğiniz torbanızı deterjanlı suyla iyice silip kurumasını beklemelisiniz.
Ocaklar mutfakların en yağlı yerleridir. Bu parçaları temizlemek için yapabileceğiniz en pratik ve doğru şey, parçaları amonyakta bekletmek. Bir kilitli torbaya bu parçaları yerleştirip üzerine çeyrek fincan kadar amonyak dökün. Bir gece bekletin, ertesi sabah süngerle ovalayarak temizleyin. Ardından birkaç saat boyunca ılık deterjanlı suya da yatırırsanız pırıl pırıl olacaklar.
İşte bir gizli tehlike daha. Bulaşık makinelerinin kapaklarının çevrelerindeki lastikler neredeyse hep ıslak kaldıkları için buralarda mantar üreyebiliyor. Bu da kötü bir kokuya ve görüntüye neden oluyor. Bu lastikleri bir fırçayla iyice temizlemelisiniz. Makinenizin genelini temizlemek için ise bir bardak sirke ve bir bardak suyu spreyli bir şişeye doldurup makinenin iç duvarlarına sıkın. Ardından makinenizi boşken en yüksek derecede çalıştırın ve iyice havalandırın.
"Sürahiye sadece su koyuyoruz, ne kiri olacak?" diye düşünebilirsiniz. Ancak özellikle filtreli sürahileri her hafta sabunla yıkamadığınızda içinde bakteri ve yosun üreyebilir. Özellikle de sürahinizi buzdolabına koymuyorsanız... Sürahiniz bulaşık makinesine dayanıklıysa makinede, değilse elinizde, ama mutlaka ılık deterjanlı suyla yıkamayı unutmayın.
Birçoğumuzun evinde sabah uyanır uyanmaz düğmesine bastığımız bir kahve makinesi var ve bu makineleri gerektiğince sık temizlemeyi göz ardı ediyoruz. Bu hem içtiğimiz kahvenin lezzetini etkiliyor, hem de burada üreyen bakterileri kahvemizle birlikte mideye indiriveriyoruz. Bir araştırmaya göre kahve makinesinde banyonun kapı kolundan fazla mikrop yaşıyor.
Kahve makinesini temizlemek için sirkeden faydalanabilirsiniz. Kahve makinesinin kağıt filtresini yerleştirin. Su haznesini de yarısı sirke yarısı su olacak şekilde doldurun. Makineyi çalıştırın ve kaynama aşamasındayken kapatın. Bu karışımı bir saat kadar makinede tutun. Ardından makineyi tekrar çalıştırın. Suyu döküp filtreyi değiştirin ve bir kez de temiz su kullanarak makinenizi çalıştırın. Hepsi bu kadar.
Blender'larınızı yıkarken sünger kullanmayın. Haznesine ılık su ve deterjan koyduğunuz blender'ı 10 saniye kadar çalıştırın. Ardından durulayıp kurumaya bırakın. Ancak zaman zaman blender'ınızın parçalarını söküp her yerini sabunlu suyla iyice silmeyi unutmayın.
Tost makinesinin altında bulunan ve görevi dökülen kırıntıları toplamak olan tepsi genellikle temizlenmeden kalır. Bu parçayı çıkarıp kolayca temizleyebilirsiniz. Ancak bu tepsi yoksa tost makinenizi ters çevirip hafifçe vurarak kırıntıların dökülmesini sağlayın. Hatta mümkünse ince bir plastik fırçayı makinenin içine sokarak (fişini çıkardığınızdan emin olun) kenar ve köşeleri temizleyin.
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