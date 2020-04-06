Dikkat büyük tehlike! Meğer buzdolabının kapağında...

Günümüzde birçok fırında kendi kendini temizleme özelliği var ancak uzmanlar bu özelliğin fırına zarar verebileceğini belirtiyor. Çünkü kendi kendini temizlemek için fırının sıcaklığının çok yüksek derecelere çıkması gerekiyor. Bunun yerine fırınınızın içine bir mutfak temizleyicisini spreyle sıkıp bir gece bekletin. Ertesi sabah sildiğinizde pırıl pırıl olacak. Izgaraları da büyük bir çöp torbasına yerleştirip üzerine deterjan sıkmanız ve sabaha kadar bekletmeniz yeterli. Ilık sabunlu suyla da durulayıp kuru bezle sildiniz mi tamamdır.