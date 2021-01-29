Denizlerimizin prensi hamsiyle yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri
Türkiye'nin üç tarafını çeviren denizlerimizde en fazla avlanan balık olan hamsi, küçücük boyuna rağmen tam bir lezzet deposu. Özellikle Karadeniz mutfağında reçeli bile yapılan hamsi, kış aylarında havalar ve sular soğuduğunda lezzetinin zirvesine ulaşıyor. Sizin için hamsiyle yapabileceğiniz leziz yemek tarifleri derledik. Şimdiden afiyet olsun...
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Hamsi tatlısı tarifi
“Rize’de hamsi her şeyde kullanılır, tatlısı bile yapılır” derler ve bu bir şehir efsanesi değildir. Huzurlarınızda hamsi tatlısı… Balığın meyvelerle bir araya getirilmesiyle elde edilen hamsi tatlısı ilk başta kulağa tuhaf gelebilir ancak tadına bakmanızda fayda var. İşte hamsi tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Karadeniz’in gözbebeği hamsi, ekim sonu kasım başı tezgahlara düştü mü yüzleri güldürür. Tavası ayrı çıtlaması ayrı olan hamsinin fırında pişmiş hali de pek lezzetli olur. Siz de hem pratik hem de nefis bir fırında hamsi tarifi arıyorsanız malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…
Hazır balık mevsimi gelmişken, sofralarımızın vazgeçilmezi Karadeniz'in değerlisi hamsinin birçok farklı versiyonu denemek şart. Hele ki köfte halini hiç denemediyseniz, çok beğeneceğiniz hamsili köfte tarifi için sizi şöyle alalım. İşte malzemeleri ve yapımı...
Karadeniz mutfağında sık sık balık kullanılır. Çorbası, kızartması, buğulaması gibi birçok yemeği ile en sık tercih edileni tabii ki hamsi. Tazesini kış mevsiminde bulabileceğiniz hamsi ile Giresun mutfağına ait hamsi böreği yapabilirsiniz. Muhteşem iç pilavı ile hamsi birleşince tadına doyum olmuyor. Balık severlerin bayılacağı hamsili börek nasıl yapılır? İşte cevabı…
Hamsi çiğirtası, Rize’de tadabileceğiniz en özel yemeklerden biridir. Bir nevi balıklı pazılı mücver diye tarif edebileceğimiz hamsi çiğirtası, az sayıda malzemeyle büyük bir lezzet yaratmak isteyenler için çok uygun. Siz de hamsi çiğirtasının yapılışını denemek isterseniz malzemeler ve adımlar aşağıda. Şimdiden kolay gelsin…
Hamsi buğulama, Karadeniz mutfağının gözdesi. Hafif ve lezzetli olmasının yanı sıra sağlıklı olduğu için de sofraların baş tacı. Fırında veya tavada hazırlayabileceğiniz bu nefis yemek sebzelerle daha da lezzetleniyor. Eğer hazırsanız, işte karşınızda hamsi buğulama tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Hamsikoli, Karadeniz'in en sevilen iki lezzeti olan mısır ekmeği ile hamsiyi tek bir potada eriten, nefis bir hamur işi. İçindeki yeşillikler sayesinde lezzeti de katlanan hamsikoli özellikle Rize tarafında yapıldığında lezzetine doyum olmuyor. Sizin için günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz nefis hamsikolinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. Mutlaka deneyin. Şimdiden elinize sağlık...
Karadeniz Bölgesi’nin sevilen mutfaklarından Giresun mutfağı denilince akla il gelenlerin arasında hamsi var. Hamsi olur da, mısır ekmeği eksik kalır mı… Bu birbirini tamamlayıcı ikiliyi birleştirmeye ne dersiniz? Kış mevsiminde taze hamsiyle mis gibi mısır unundan yapılan ekmeğe bayılacaksınız. Peki hamsili mısır ekmeği nasıl yapılır? İşte cevabı…
Karadeniz mutfağının, özellikle de Rize ve çevresinin en sevilen geleneksel lezzetlerinden biridir hamsili pilav. Balıklar yan yana dizilir, içine mis gibi tereyağlı pilavı doldurur. Fırında pişirilir yanında mısır ekmeğiyle afiyetle yenir. İştahınız kabardıysa lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim.
Karadeniz mutfağı denince akla ilk gelen hamsi olur. Buğulaması, tavası, pilavı hepsi ayrı lezzetlidir ama hamsi kuşu söz konusu oldu mu akan sular durur. Sizin için geleneksel tariflere göre yapılmış, içi soslu enfes bir hamsi kuşu tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz hamsi kuşunu, özellikle hamsi mevsiminde mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun…