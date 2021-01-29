Denizlerimizin prensi hamsiyle yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri

Fırında hamsi tarifi Karadeniz’in gözbebeği hamsi, ekim sonu kasım başı tezgahlara düştü mü yüzleri güldürür. Tavası ayrı çıtlaması ayrı olan hamsinin fırında pişmiş hali de pek lezzetli olur. Siz de hem pratik hem de nefis bir fırında hamsi tarifi arıyorsanız malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…