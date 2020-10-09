Denediğinizde çok şaşıracaksınız! İçeriğindeki o madde sayesinde...
Mükemmel sonuçlar yaratan bu ipuçlarını mutlaka deneyin.
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1
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Mutfakların temizliği ve hijyeni hepimizin için çok önemli. Ancak birçok kişi özellikle mutfaklarında zararlı kimyasallar içeren temizlik ürünlerini kullanmak istemiyor. Bu durumda da devreye doğal ürünleri temizlikte kullanma seçeneği giriyor. Sizin için sebze ve meyveleri temizlikte nasıl kullanabileceğinizi araştırdık. Mükemmel sonuçlar yaratan bu ipuçlarını mutlaka deneyin.
2
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SOĞAN
Fırınınızda inatçı yanık izleri varsa soğan size yardımcı olabilir. Soğanı kesip bir çatalın ucuna takın. Hafifçe ısıttıktan sonra yanık yerlere sürün. Soğanın içindeki enzimler havadaki oksijenle birleşip reaksiyona girdiğinde ortaya bir asit çıkıyor. Bu asit de yağ kalıntılarını çözmekte çok etkili oluyor.
3
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LİMON
Limonda bulunan sitrik asit, mutfak ve banyo gibi alanlarda yüzey temizliği ve parlaklığı için çok etkili. Aynı zamanda biraz ağartıcı bir özelliği de olan limonun suyunu karbonatla karıştırıp elde edeceğiniz macunu, yüzey parlatıcı olarak kullanabilirsiniz.
4
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SALATALIK
Çocuklarınız duvarları pastel boyayla çizdiğinizde salatalık kabuğu kullanarak boya lekelerini temizleyebilirsiniz. Banyo aynanızı da salatalık suyuyla temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Salatalık suyu aynanın buharlanmasını önleyecektir.
5
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CEVİZ
Ceviz yağlı bir yemiş olduğu için mükemmel bir cila malzemesi olabilir. O nedenle çizilmiş ahşaplarınızı parlatmak için cevizden faydalanabilirsiniz. Özellikle çizik kısımlara cevizi güzelce bastırıp ardından silerek parlatın. Ahşaplarınız yeni gibi olacak.
6
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GREYFURT
Greyfurt da limon gibi asit içerir ve limonla temizlemekte zorlanacağınız büyük yüzeylerde temizlik için kullanılabilir. Greyfurtu ortadan ikiye kesip üzerine biraz şeker serpin. Bu iki malzeme reaksiyona girer. Küveti yıkamadan önce içine sürdüğünüz şekerli greyfurt hem pırıl pırıl hem de mis kokulu bir banyoya kavuşmanızı sağlar.
7
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RAVENT (IŞGIN)
Eğer tavalarınız paslanmış veya parlaklığını kaybetmiş haldeyse, birkaç parça raventi suyla birlikte içine koyup kısık ateşte bir süre ısıtın. Raventin içindeki oksalik asit suya yayılacak ve tavanızı parlak ve temiz bir hale getirecek.
8
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DAĞ KEKİĞİ
Mükemmel bir dezenfektan olan kekiği bir spreyli şişe yardımıyla birçok yüzeyde antibakteriyel temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Birkaç dal kekiği şişeye doldurup üzerine temizlik alkolü ekleyin ve kekiğin özünün alkole çıkmasını bekleyin. Limon kabukları ve biberiye ya da lavanta gibi diğer antibakteriyel otları da şişeye ekleyerek hoş kokulu bir temizleyici elde edebilirsiniz.
9
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MİSKET LİMONU
Misket limonunu dilimleyip bir kase suya atın. Birkaç damla da sirke ekleyip kaseyi mikrodalga fırına koyun. 5 dakika fırında çevirdiğiniz kaseyi dikkatle çıkarın. Mikrodalganın içindeki yemek kalıntıları ve mikroplar böylece kolayca temizlenebilecek hale gelir. Temiz bir bezle silip kurumasını beklemeniz yeterlidir.
10
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NANE
Örümcekleri ve diğer zararlı böcekleri nane spreyi kullanarak kaçırabilirsiniz. Küçük bir spreyli şişeye birkaç damla nane yağı doldurup üzerini alkolle tamamlayın. Kullanmadan önce çalkalamayı ihmal etmeyin. Ancak sprey ahşap yüzeylere zarar verebilir. O açıdan dikkatli olun.
11
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PATATES
Patatesi döküm tencerelerinizdeki pası temizlemek ve kararmış gümüşlerinizi parlatmak için kullanabilirsiniz. İçeriğindeki oksalik asit, birçok temizlik ürününde bulunan sert kimyasallara karşı doğal bir alternatiftir. Karbonatla birlikte kullandığınızda pas karşısındaki gücü daha da artacaktır.
12
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PORTAKAL
Portakal kabuğu hoş kokulu bir temizleyici yapmak için çok uygundur. Bir kavanoza kabukları koyup üzerini elma sirkesiyle doldurun. İki hafta beklettiğiniz bu karışımı süzdükten sonra spreyli bir şişeye aktarın. Mutfakta her yerde kullanabileceğiniz bu temizleyicinin içindeki sirke yüzeylere parlaklık katacak.
13
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MUZ
Muz kabuğunun iç yüzeyi mükemmel bir ciladır. Büyük yapraklı bitkilerin yapraklarını parlatmakta kullanabilirsiniz. Yaprakların toz tutmasını da önleyen muz kabuğu, içindeki doğal nem sayesinde yapraklara parlaklık verir. Özellikle yuka, orkide, deve tabanı gibi bitkiler için muz çok uygundur.
14
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BONUS: TUZ
Tuz doğal yapısı gereği emici ve kazıyıcı bir ürün olduğundan özellikle tencereler ve tavaların temizliğinde kullanılabilir. Birkaç tutam tuz serperek hafifçe ovaladığınız yağlı tencereler daha çabuk temizlenecektir. Ancak tabaklarınızda tuz kullanmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü çizebilir.
15
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BONUS: KAHVE
Kahveden buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için faydalanabilirsiniz. Taze çekilmiş kahveyi bir kase içinde buzdolabına yerleştirmeniz yeterli. Mutfak lavabosundaki çöp öğütücünün kötü kokularını da kahve telvesi, tuz, karbonat ve beyaz sirkeden oluşan bir karışımla temizleyebilirsiniz. Tencere ve tavaların dibinde kurumuş kalmış lekeleri de üzerine biraz kahve serperek kolayca temizleyebilirsiniz.