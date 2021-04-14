Damla Sakızını Nerelerde Kullanabilirsiniz? (Sonu Sürprizli)

Damla Sakızlı Muhallebi Süt, un ve şeker bir araya geldi mi en klasik tarifiyle bir muhallebi yapabiliriz. Bu klasik muhallebi tarifine kıvamı artırması için pirinç unu ve damla sakızı da eklerseniz lezzetli bir tatlı elde edebilirsiniz. Damla sakızı tanelerini havanda dövdükten sonra eklemenizi tavsiye ederiz.