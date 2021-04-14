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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 14:48 | 

Damla Sakızını Nerelerde Kullanabilirsiniz? (Sonu Sürprizli)

Diş macunlarından kozmetik sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan damla sakızını en çok muhallebilerde sevdik. Bu tatlı lezzeti seviyorsanız nerelerde kullanılıyor hep birlikte bakalım;

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1Damla Sakızlı Muhallebi

Damla Sakızlı Muhallebi

Süt, un ve şeker bir araya geldi mi en klasik tarifiyle bir muhallebi yapabiliriz. Bu klasik muhallebi tarifine kıvamı artırması için pirinç unu ve damla sakızı da eklerseniz lezzetli bir tatlı elde edebilirsiniz. Damla sakızı tanelerini havanda dövdükten sonra eklemenizi tavsiye ederiz.

2Damla Sakızlı Kurabiye

Damla Sakızlı Kurabiye

Kurabiyenizi dilediğiniz şekilde bir kurabiye hamuru ile yapabilirsiniz. Farklı bir tat istiyorsanız damla sakızı size o istediğiniz tadı verecektir. Buradaki püf noktası damla sakızının miktarı. Fazla koyarsanız kurabiye acılaşacaktır.

3Damla Sakızlı Dondurma

Damla Sakızlı Dondurma

Dondurmanızı evde de yapabilirsiniz. Süt, toz salep, şeker, vanilya ve yumurta sarısı karışımının içerisine iki küçük parça damla sakızı ekleyerek buzluğunuzda her daim damla sakızlı dondurmanızı hazır bulundurabilirsiniz.

4Damla Sakızlı Lokum

Damla Sakızlı Lokum

Türk Mutfağı’nda tatlı dediğimiz zaman lokum akla ilk gelenlerdendir şüphesiz. Çeşit çeşit lokumlar var ama damla sakızlı olanlarını mutlaka denemelisiniz.

5Damla Sakızlı Ahtapot

Damla Sakızlı Ahtapot

‘’Nasıl yani?’’ dediğinizi duyar gibiyim. Evet gerçekten deniz mahsulleri ve ahtapot sevenler için şahane bir ipucu bu. Damla sakızı ve ahtapot birbirine çok yakışan bir ikili. Sarımsak, tuz ve tereyağında sotelediğiniz ahtapotların üzerine, krema ile birlikte pişirerek hazırladığınız 1 adet eritilmiş kristal damla sakızından sos yapabilirsiniz.

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