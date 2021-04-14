Damla Sakızını Nerelerde Kullanabilirsiniz? (Sonu Sürprizli)

Diş macunlarından kozmetik sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan damla sakızını en çok muhallebilerde sevdik. Bu tatlı lezzeti seviyorsanız nerelerde kullanılıyor hep birlikte bakalım;
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1
Damla Sakızlı Muhallebi
Süt, un ve şeker bir araya geldi mi en klasik tarifiyle bir muhallebi yapabiliriz. Bu klasik muhallebi tarifine kıvamı artırması için pirinç unu ve damla sakızı da eklerseniz lezzetli bir tatlı elde edebilirsiniz. Damla sakızı tanelerini havanda dövdükten sonra eklemenizi tavsiye ederiz.
2
Damla Sakızlı Kurabiye
Kurabiyenizi dilediğiniz şekilde bir kurabiye hamuru ile yapabilirsiniz. Farklı bir tat istiyorsanız damla sakızı size o istediğiniz tadı verecektir. Buradaki püf noktası damla sakızının miktarı. Fazla koyarsanız kurabiye acılaşacaktır.
3
Damla Sakızlı Dondurma
Dondurmanızı evde de yapabilirsiniz. Süt, toz salep, şeker, vanilya ve yumurta sarısı karışımının içerisine iki küçük parça damla sakızı ekleyerek buzluğunuzda her daim damla sakızlı dondurmanızı hazır bulundurabilirsiniz.
4
Damla Sakızlı Lokum
Türk Mutfağı’nda tatlı dediğimiz zaman lokum akla ilk gelenlerdendir şüphesiz. Çeşit çeşit lokumlar var ama damla sakızlı olanlarını mutlaka denemelisiniz.
5
Damla Sakızlı Ahtapot
‘’Nasıl yani?’’ dediğinizi duyar gibiyim. Evet gerçekten deniz mahsulleri ve ahtapot sevenler için şahane bir ipucu bu. Damla sakızı ve ahtapot birbirine çok yakışan bir ikili. Sarımsak, tuz ve tereyağında sotelediğiniz ahtapotların üzerine, krema ile birlikte pişirerek hazırladığınız 1 adet eritilmiş kristal damla sakızından sos yapabilirsiniz.