Daha lezzetli tavuk yemekleri için dikkat edilmesi gereken 17 püf noktası

Tavuk eti, hem yağsız bir protein kaynağı olmasıyla hem de kırmızı ete kıyasla daha ekonomik olmasıyla birçoğumuzun evinde sıklıkla tükettiği bir malzeme. Peki, tavuk pişirirken hem işinizi kolaylaştıracak hem de yemeklerinizin daha lezzetli olmasını sağlayacak ipuçlarını öğrenmek ister misiniz? Haydi başlayalım...