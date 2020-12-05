Dağların tepelerinden toplanıyor, sadece bu şekilde tüketilebiliyor

En önemli pekmez andız pekmezidir Akseki bölgesinde üzüm, keçiboynuzu ve andız pekmezlerinin yapıldığını ve bu pekmezlerden en önemlisinin andız pekmezi olduğunu söyleyen Kavasoğlu, “Aslında bu bölgede üzüm ve keçiboynuzu pekmezi de yapılır. Bu pekmezlerden en önemlisi andız pekmezidir. Nedeni ise, üzüm pekmezindeki özellikleri herkes bilir. Besleyici ve her türlü minareli zengin olan bir olgudur. Keçiboynuzu da öyle. Bunların saymakla bitmez bir sürü faydası vardır. Ama bu üzüm ve keçiboynuzunun içindeki besini kendilerini tüketerek de kullanabilirsiniz. Ama andız pekmezi öyle değil. Andız pekmezini ancak pekmezini yaparak kullanabilirsiniz. Andız pekmezi insanlık içinde tıbbi olarak da çok faydalı bir besindir.”