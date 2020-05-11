Dağlardan gelen lezzetler iftar ve sahur sofralarını süslüyor

"Daha önce burada yol olmadığı için az kişi geliyordu, şimdi yol olduğu için arabası olan herkes gelip çaşır ve diğer bitkileri topluyor. Biz de bu otu toplamada biraz zorlanıyoruz. Çaşır vücuttaki iltihabın sökülmesine iyi geliyor. Çaşırı toplayıp geçimini sağlayanlar da var. Biz kurutup kışın yemeklerimizde kullanıyoruz. Aynı zamanda ıspanak gibi suda haşlarsınız daha sonra yağda kavurup içine yumurta kırdığınız zaman çok lezzetli oluyor. Yani bu bitkileri istediğiniz şekil pişirip tüketebilirsiniz, tam şifa deposudur."