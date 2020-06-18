Dağda gezerken tesadüfen buldular! Tam 1 kilo 15 gram ağırlığında
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, esnaf Cemil Günay’ın bulduğu, halk arasında 'göbelek' olarak bilinen 1 kilo 15 gramlık mantar, görenleri şaşırttı.
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Cemil Günay isimli esnaf tarafından bulunan 1 kilo ağırlığındaki mantar görenleri şaşırttı.
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Türkiye’nin 3’üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylası, birçok doğal güzelliği içerisinde barındırırken aynı zamanda doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında ‘Göbelek’ olarak adlandırılan dağ mantarı için de halkın uğrak mekanı durumunda bulunuyor.
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Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla ilçedeki Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylasında gezmeye çıkan Cemil Günay isimli esnaf, 1 kilo 15 gram ağırlığında bir mantar buldu.
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Buldukları mantar karşısında mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Cemil Günay ve beraberindeki arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydetti.
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Mantarı bulduğunda çok şaşırdıklarını ifade eden Cemil Günay, mantarı gören vatandaşların da gözlerine inanamadığını ifade etti.
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Günay, hayatında ilk defa böyle bir mantarla karşılaştığını ifade ederek, “Bugün sabah saatlerinde arkadaşlarımızla birlikte Sütey Yaylasında gezmeye gittik. Orada kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz gezmek istedik. Mantar bulmak gibi bir amacımız yoktu. Çünkü bu tarihte burada mantarın bulunması çok zor” dedi.
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Günay, şöyle devam etti: “Yaylada gezerken bu mantar tesadüfen karşımıza çıktı. Daha önce de hep mantar topluyorduk fakat bu zamana kadar hiç bu kadar güzel bir mantar denk gelmemişti. Böyle bir mantarla karşılaşınca çok mutlu olduk.”
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“İlçemizde bulunan Sütey Yaylası bir doğa harikası. Burada bulunan mantarlar gerçekten çok lezzetli. Belki lezzet bakımından dünyada eşi benzeri yoktur. Herkesi ilçemize ve Sütey Yaylasına bekliyoruz. Gelsinler hem bu doğal güzellikleri yerinde görsünler hem de mantarlarımızın tadına baksınlar.”