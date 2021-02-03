D vitamini güneşten sonra en çok balıkta bulunuyor!

Pandemi ve mevsim şartlarıyla en doğal ve etkili D vitamini alım yolu olan güneşten de mahrum kalınan bu dönemde, balığın da D3 vitamin deposu olduğunu söyleyen Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, "Güçlü bağışıklık için D vitamini türevleri arasından D1 ve D2ye oranla en çok D3 etkili. D3 vitamini vücudumuzda üretilememektedir, güneş ışığının da yetersiz olduğu ev koşullarında bu vitamini alacağımız en uygun gıda balıktır" dedi.