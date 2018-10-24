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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 24 Ekim 2018 - 11:05 | 

D vitamini almak için tüketmeniz gereken gıdalar

Özellikle güneş görmediğiniz kış aylarında bu gıdaları sofranızdan eksik etmeyin...

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D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezleyebildiğimiz bir vitamindir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu vitamini bol depolayabilmek çok önemlidir.

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Kışın karanlık ve güneş görmediğimiz günlerinde ise D vitamini depolarımız kolayca boşalır. Dolayısıyla güneş ışığından alamadığımız D vitaminini bu vitamin içeren yiyeceklerle takviye etmemiz gerekir. İşte D vitamini yönünden zengin yiyecekler…

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Somon

Kalp sağlığı ve kaliteli protein depolamak için birebir olan yiyeceklerden somon, aynı zamanda kuvvetli bir D vitamini deposudur. Omega-3 yağları almak için tükettiğimiz bu balık 85 gramında 447 IU D vitamin bulundurur. Ayrıca uskumru, sardalye ve ton balığı gibi balıklar da D vitamini açısından son derece zengindir. Bu nedenle kışın balık tüketimine ara verilmemeli tam tersine haftada 3-4 kez yenmelidir.

SOMON MADALYON SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Dana Ciğeri

Ciğer sofralarımızda eskisi kadar tüketilmeyen yiyeceklerden biri. Ancak yararları kesinlikle saymakla bitmez. En büyük yararlarından biri de D vitamini için bulunmaz kaynak olmasıdır. 85 gram ciğerde 42 IU D vitamin bulunur ve bu da günlük ihtiyacınızın dörtte biri demektir. Ayrıca demir ve B12 açısından da son derece zengindir. Bu nedenle özellikle kışın sofralarımızdan eksik etmememiz gereken yiyeceklerden biridir.

CİĞER SOTE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Ton Balığı

Balığın D vitamini için önemini bol bol vurguladık. Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki özellikle somon ve ton balıkları D vitamini için bulunmaz kaynaktır. 100 gram ton balığı tüketerek 236 IU D vitamini alabilir ve mutlu, sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz. Hafıza ve sağlıklı beyin aktiviteleri için çok gerekli olan bu yiyeceği bol bol tüketin.

GÜVEÇTE TON BALIĞI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Yumurta

Gelelim diğer hayvansal ürünlere! D vitamini açısından en zengin hayvansal gıdalarından biri olan yumurta her gün düzenli olarak tüketilmesi gereken bir besindir. Çünkü bir yumurta tüketerek günlük ihtiyacınızın yüzde 10’unu almış olursunuz. Ancak bu yumurtaların gezen tavuklardan elde edilmiş olmaları tabii ki önemlidir. Çünkü bu tavukların yumurtaları gün ışığında oluştuklarından daha fazla D vitamini içerirler.

FIRINDA YUMURTA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Süt

Süt ve süt ürünleri D vitamini açısından balık kadar zengin olmasa da yine de önemli birer kaynaktır. Süt tüketmeyi sevmiyorsanız yoğurt, ayran, kefir ve peynir de işinizi görecektir. Piyasada D vitamini destekli süt ve süt ürünleri bulabileceğinizi de unutmayın.

SÜT REÇELİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Mantar

Bazı mantar türleri, güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kaldıklarında tıpkı insanlar gibi D vitamini üretebilme kapasitesine sahiptir. Örneğin Portobello mantarı vejetaryen ve veganların gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir D vitamini kaynağı.

PORTOBELLO MANTARLI VEJEBURGER TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Maydanoz

Yeşillikler arasında D vitamini açısından en zengin olanların başında maydanoz gelir. Kahvaltılarınıza ve salatalarınıza ekleyeceğiniz çiğ maydanoz, hayvansal gıdalar tüketmeksizin D vitamini almanın bir başka yoludur. D vitamini içeren diğer yeşillikler ise ısırgan otu ve yoncadır.

CEVİZLİ MAYDANOZ SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Tatlı patates

Son dönemde ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan tatlı patates de hayvansal gıdalar tüketmeden D vitamini almanın bir başka yolu. Aynı zamanda C vitamini, demir ve magnezyum da içeren tatlı patates, sağlıklı beslenmek istiyorsanız sofranızdan eksik etmemeniz gereken gıdalardan.

TATLI PATATES GÜVECİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Balık Yağı Kapsülleri

Eğer balık yiyemeyenlerden biriyseniz sizin için üretilmiş gıda takviyelerinden yararlanabilirsiniz. Eczanelerden D vitamini, Omega-3 ve A vitamini gibi gibi değerli besinlerle zenginleştirilmiş balık yağı hapını alabilirsiniz. 1 tanesinde 135 IU D vitamini barındıran bu hap, kemiklerinizin güçlenmesi, beyninizin sağlıklı çalışabilmesi için çok önemlidir.

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Portakal suyu

Özellikle gribal enfeksiyonlar için faydalarıyla bilinen portakal suyu C vitamini kadar D vitamini açısından da oldukça zengin bir meyve. Kışın kahvaltı sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz portakal suyu aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir.

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