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D vitamini almak için tüketmeniz gereken gıdalar
Özellikle güneş görmediğiniz kış aylarında bu gıdaları sofranızdan eksik etmeyin...
D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezleyebildiğimiz bir vitamindir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu vitamini bol depolayabilmek çok önemlidir.
Kalp sağlığı ve kaliteli protein depolamak için birebir olan yiyeceklerden somon, aynı zamanda kuvvetli bir D vitamini deposudur. Omega-3 yağları almak için tükettiğimiz bu balık 85 gramında 447 IU D vitamin bulundurur. Ayrıca uskumru, sardalye ve ton balığı gibi balıklar da D vitamini açısından son derece zengindir. Bu nedenle kışın balık tüketimine ara verilmemeli tam tersine haftada 3-4 kez yenmelidir.
Somon
Ciğer sofralarımızda eskisi kadar tüketilmeyen yiyeceklerden biri. Ancak yararları kesinlikle saymakla bitmez. En büyük yararlarından biri de D vitamini için bulunmaz kaynak olmasıdır. 85 gram ciğerde 42 IU D vitamin bulunur ve bu da günlük ihtiyacınızın dörtte biri demektir. Ayrıca demir ve B12 açısından da son derece zengindir. Bu nedenle özellikle kışın sofralarımızdan eksik etmememiz gereken yiyeceklerden biridir.
Dana Ciğeri
Balığın D vitamini için önemini bol bol vurguladık. Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki özellikle somon ve ton balıkları D vitamini için bulunmaz kaynaktır. 100 gram ton balığı tüketerek 236 IU D vitamini alabilir ve mutlu, sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz. Hafıza ve sağlıklı beyin aktiviteleri için çok gerekli olan bu yiyeceği bol bol tüketin.
Ton Balığı
Gelelim diğer hayvansal ürünlere! D vitamini açısından en zengin hayvansal gıdalarından biri olan yumurta her gün düzenli olarak tüketilmesi gereken bir besindir. Çünkü bir yumurta tüketerek günlük ihtiyacınızın yüzde 10’unu almış olursunuz. Ancak bu yumurtaların gezen tavuklardan elde edilmiş olmaları tabii ki önemlidir. Çünkü bu tavukların yumurtaları gün ışığında oluştuklarından daha fazla D vitamini içerirler.
Yumurta
Süt ve süt ürünleri D vitamini açısından balık kadar zengin olmasa da yine de önemli birer kaynaktır. Süt tüketmeyi sevmiyorsanız yoğurt, ayran, kefir ve peynir de işinizi görecektir. Piyasada D vitamini destekli süt ve süt ürünleri bulabileceğinizi de unutmayın.
Süt
Yeşillikler arasında D vitamini açısından en zengin olanların başında maydanoz gelir. Kahvaltılarınıza ve salatalarınıza ekleyeceğiniz çiğ maydanoz, hayvansal gıdalar tüketmeksizin D vitamini almanın bir başka yoludur. D vitamini içeren diğer yeşillikler ise ısırgan otu ve yoncadır.
Maydanoz
Son dönemde ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan tatlı patates de hayvansal gıdalar tüketmeden D vitamini almanın bir başka yolu. Aynı zamanda C vitamini, demir ve magnezyum da içeren tatlı patates, sağlıklı beslenmek istiyorsanız sofranızdan eksik etmemeniz gereken gıdalardan.
Tatlı patates
Eğer balık yiyemeyenlerden biriyseniz sizin için üretilmiş gıda takviyelerinden yararlanabilirsiniz. Eczanelerden D vitamini, Omega-3 ve A vitamini gibi gibi değerli besinlerle zenginleştirilmiş balık yağı hapını alabilirsiniz. 1 tanesinde 135 IU D vitamini barındıran bu hap, kemiklerinizin güçlenmesi, beyninizin sağlıklı çalışabilmesi için çok önemlidir.
Balık Yağı Kapsülleri