D vitamini almak için tüketmeniz gereken gıdalar

Özellikle güneş görmediğiniz kış aylarında bu gıdaları sofranızdan eksik etmeyin...
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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile yeni tip koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu. Northwestern Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, koronavirüs kaynaklı ölümlerin yoğun görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.
D vitamini güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezleyebildiğimiz bir vitamin. Bu nedenle özellikle yaz aylarında bu vitamini bol depolayabilmek çok önemli. Ancak dışarı çıkamadığımız ve güneş göremediğimizde D vitamini depolarımız kolayca boşalıyor. Dolayısıyla güneş ışığından alamadığımız D vitaminini bu vitamin içeren yiyeceklerle takviye etmemiz gerekiyor. İşte D vitamini yönünden zengin yiyecekler…
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Somon
Kalp sağlığı ve kaliteli protein depolamak için birebir olan yiyeceklerden somon, aynı zamanda kuvvetli bir D vitamini deposudur. Omega-3 yağları almak için tükettiğimiz bu balık 100 gramında 526 IU D vitamini bulundurur.
Somonun yanında balığı D vitamini için bulunmaz kaynaktır. 100 gram ton balığı tüketerek 236 IU D vitamini alabilir ve mutlu, sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz. Hafıza ve sağlıklı beyin aktiviteleri için çok gerekli olan bu yiyeceği bol bol tüketin.
Uskumru da D vitamini açısından son derece zengindir. 100 gram uskumruda 1006 IU D vitamini bulunur. Bu nedenle balık tüketimine ara verilmemeli tam tersine haftada 3-4 kez yenmelidir.
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Dana ciğeri
Ciğer sofralarımızda eskisi kadar tüketilmeyen yiyeceklerden biri. Ancak yararları kesinlikle saymakla bitmez. En büyük yararlarından biri de D vitamini için bulunmaz kaynak olmasıdır. 85 gram ciğerde 42 IU D vitamin bulunur ve bu da günlük ihtiyacınızın dörtte biri demektir. Ayrıca demir ve B12 açısından da son derece zengindir. Bu nedenle özellikle kışın sofralarımızdan eksik etmememiz gereken yiyeceklerden biridir.
Gelelim diğer hayvansal ürünlere! D vitamini açısından en zengin hayvansal gıdalarından biri olan yumurta her gün düzenli olarak tüketilmesi gereken bir besindir. Çünkü bir yumurta tüketerek günlük ihtiyacınızın yüzde 10’unu almış olursunuz. Ancak bu yumurtaların gezen tavuklardan elde edilmiş olmaları tabii ki önemlidir. Çünkü bu tavukların yumurtaları gün ışığında oluştuklarından daha fazla D vitamini içerirler.
Süt ve süt ürünleri D vitamini açısından balık kadar zengin olmasa da yine de önemli birer kaynaktır. Süt tüketmeyi sevmiyorsanız yoğurt, ayran, kefir ve peynir de işinizi görecektir. Piyasada D vitamini destekli süt ve süt ürünleri bulabileceğinizi de unutmayın.
Peynir de D vitamini açısından zengin bir gıda. Peynirin çeşidine göre D vitamini miktarı değişiyor ancak örneğin 100 gram beyaz peynir 16 IU D vitamini içeriyor.
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Mantar
Bazı mantar türleri, güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kaldıklarında tıpkı insanlar gibi D vitamini üretebilme kapasitesine sahiptir. Örneğin Portobello mantarı vejetaryen ve veganların gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir D vitamini kaynağı.
Yeşillikler arasında D vitamini açısından en zengin olanların başında maydanoz gelir. Kahvaltılarınıza ve salatalarınıza ekleyeceğiniz çiğ maydanoz, hayvansal gıdalar tüketmeksizin D vitamini almanın bir başka yoludur. D vitamini içeren diğer yeşillikler ise ısırgan otu ve yoncadır.
Son dönemde ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan tatlı patates de hayvansal gıdalar tüketmeden D vitamini almanın bir başka yolu. Aynı zamanda C vitamini, demir ve magnezyum da içeren tatlı patates, sağlıklı beslenmek istiyorsanız sofranızdan eksik etmemeniz gereken gıdalardan.