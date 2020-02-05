Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Erzurum'dan özel getirtiyorum' dedi, dut pekmezine talep patladı

Pekmezin faydaları nelerdir? Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, veremli hastaların, iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde yer alması önerilmektedir. Pekmezin çok iyi kaynak olduğu besin öğelerinden biri de kromdur. Dokuların krom içeriği hamilelikte, malnütrisyonda ve yaşla büyük ölçüde azalmaktadır.