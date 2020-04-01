Corona virüse karşı mutlaka! Peki en kolay nasıl alabiliriz?

İlkbahar ve yaz aylarında salatasıyla, yemeğiyle sofralarımızı süsleyen semizotu da iyi bir omega-3 kaynağı, üstelik hem ALA hem de az miktarda da olsa hayvansal bir asit olan EPA bulunduruyor. A, C ve E vitaminleri açısından da çok zengin olan semizotunu daha fazla tüketmek isteyenler için tarifimiz aşağıda…