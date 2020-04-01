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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 07:00, /

Corona virüse karşı en önemli tedbir! Peki neye göre seçeceksiniz?

Corona virüse karşı sebze ve meyveleri zamanında tüketmek çok önemli. İşte ay ay sebze ve meyve takvimi...

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Corona virüse karşı uzmanların en önemli uyarılarından biri güçlü bir bağışıklık sistemi için sebze ve meyveleri bol bol ve mevsiminde tüketmek.

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Bu da akıllara “Hangi ay hangi sebze meyve yenir?” sorusunu getiriyor. Cevabı aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz…

3OCAK

OCAK

Sebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.

4OCAK

OCAK

Tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt.
Yakında tezgahta: Muz, pazı.
Zamanı geçmek üzere: Nar, semizotu.

5ŞUBAT

ŞUBAT

Sebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.
Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.

6ŞUBAT

ŞUBAT

Tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, Frenk soğanı, defne yaprağı.
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka.
Zamanı geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana.

7MART

MART

Sebzeler: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.
Meyveler: Elma, muz.

8MART

MART

Tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla.
Yakında tezgahta: Çilek, barbunya.
Zamanı geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak.

9NİSAN

NİSAN

Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul.
Meyveler: Yeşil erik, çağla.

10NİSAN

NİSAN

Tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik.
Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber.
Zamanı geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz.

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12MAYIS

MAYIS

Sebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık.
Meyveler: Çilek, yeşil erik, Malta eriği, dut.

13MAYIS

MAYIS

Tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.
Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz.
Zamanı geçmek üzere: Beyaz kuşkonmaz.

14HAZİRAN

HAZİRAN

Sebzeler: Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber.
Meyveler: Kiraz, yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, dut.

15HAZİRAN

HAZİRAN

Tam zamanı: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene.
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık.
Zamanı geçmek üzere: Erik, çilek, havuç.

16TEMMUZ

TEMMUZ

Sebzeler: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.
Meyveler: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.

17TEMMUZ

TEMMUZ

Tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun.
Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut.
Zamanı geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul.

18AĞUSTOS

AĞUSTOS

Sebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.

19AĞUSTOS

AĞUSTOS

Tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla.
Yakında tezgahta: Ceviz, incir, taze fındık, mantar.
Zamanı geçmek üzere olan: Kiraz.

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21EYLÜL

EYLÜL

Sebzeler: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber.
Meyveler: Mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm.

22EYLÜL

EYLÜL

Tam zamanı: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye.
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva.
Zamanı geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz.

23EKİM

EKİM

Sebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.
Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.

24EKİM

EKİM

Tam zamanı: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması.
Yakında tezgahta: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina.
Zamanı geçmek üzere: Kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm.

25KASIM

KASIM

Sebzeler: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.
Meyveler: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi, greyfurt.

26KASIM

KASIM

Tam zamanı: Lahana, portakal, mandalina, ayva.
Yakında tezgahta: Balkabağı.
Zamanı geçmek üzere: Fındık turpu.

27ARALIK

ARALIK

Sebzeler: Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana.
Meyveler: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi, kestane, greyfurt, ayva.

28ARALIK

ARALIK

Tam zamanı: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana.
Yakında tezgahta: Pazı, pırasa, kereviz.
Zamanı geçmek üzere: Armut, roka.

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