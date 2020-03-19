Corona virüs Malatya'nın yöresel ekmeğine olan talebi artırdı

Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yapılan Bilik ekmeği, korona virüs salgını nedeniyle insanların ilgi gösterdiği doğal ürünler arasında yer alıyor. Doğallığının yanı sıra mis gibi kokusu ve lezzeti ile bölge insanın genelde kahvaltıda ve Ramazan ayındaki sahurda tercih ettiği Bilik ekmeği son günlerde her öğünde en fazla tüketilen ekmek türü oluyor. Kadınların kendi evlerinde hazırladığı ekmekler, isteyenlere tanesi 1 TL'den satışa sunuluyor.