Çorbadan tatlıya Kilis mutfağının en nefis yemekleri

Haytalya tarifi Haytalya, Kilis mutfağına ait çok hafif bir tatlı. Bir nevi muhallebi olarak da tarif etmek mümkün bu lezzeti. Gül suyuyla lezzetlenen haytalya, özellikle sıcak yaz günleri için çok keyifli bir tatlı alternatifi olabilir. Siz de bu tatlıyı sofranızda misafir etmek isterseniz malzemelerimiz ve tarifimiz aşağıda. Dilerseniz tatlının sosuna birkaç damla gıda boyası da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…