Çorbadan tatlıya Kilis mutfağının en nefis yemekleri
Kilis, Türkiye'nin yüzölçümü olarak en küçük şehirlerinden biri olmakla birlikte, mutfak anlamında komşusu Gaziantep'ten hiç kalır yanı yok. Sizin için çorbadan tatlıya Kilis'in en sevilen lezzetlerinden bazılarını derledik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Kilis yemeklerimiz aşağıda. Afiyet olsun...
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Kilis tava tarifi
Kilis, Türkiye’nin mutfağı en kuvvetli şehirlerinin başında geliyor. Özellikle Kilis tava denince birçok kişi için akan sular duruyor. Kilis’teki restoranlarda sık sık karşımıza çıkan Kilis tavayı arzu ederseniz evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için enfes bir tarifimiz var. Adım adım yapılış aşamalarıyla sizi asla mutsuz etmeyecek tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin.
Katmer genellikle Gaziantep mutfağına ait bir tatlı olarak biliniyor ama bu tarifimizde bahsi geçen katmer Kilis yöresinden. Çıtır çıtır hamuru, içindeki mis gibi kaymağı ve görüntüsüyle herkesin içini açan yemyeşil Antep fıstığı sayesinde benzersiz bir lezzete kavuşan Kilis katmerinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda tek tek anlatıyoruz. Siz de deneyin, pişman olmayacaksınız…
Cennet çamuru, Kilis’in coğrafi işaretli lezzetlerinden. Kentte her dönem tüketilen, özellikle de ramazan ayında sofralardan eksik olmayan bir tatlı olan cennet çamurunu yapmak aslında çok kolay. Birkaç malzemeyle kısa süre içinde yapılabilen cennet çamuru tatlısını siz de sofralarınızda misafir etmek isterseniz, tek ihtiyacınız bu tarif. İşte cennet çamurunun malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Çoban salatası hepimizin mutfaklarında özellikle yaz aylarında sıklıkla yapılan bir salata. Ancak bu salatanın Kilis mutfağının bir parçası olduğunu pek bilen yoktur. Sizin için Kilis usulü çoban salatasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda sıraladık. İşte çoban salatası yapılışı…
Dövme çorbası, Anadolu’nun farklı yerlerinde karşımıza çıkan yoğurtlu buğday çorbalarının Kilis mutfağındaki haline verilen isim. İster soğuk ister sıcak tüketilebilen bu çorba, kış aylarında da yaz aylarında da sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Püf noktası ise dövme buğdayı bir gece önceden ıslatmak ve yoğurdu süzerek kullanmak. Çok beğeneceğinize eminiz, şimdiden elinize sağlık.
Firik buğdayın yeşilken toplandıktan sonra kabuğunun yakılmasıyla elde edilen ürüne verilen isim. Firik pilavı da Türkiye’nin özellikle güney yörelerinde sık sık karşımıza çıkan benzersiz bir lezzet. Sizin için Kilis mutfağının enfes firik pilavı tarifini hazırladık bu kez. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz etli firik pilavının yanında salata ve ayranla başlı başına bir öğün olabilecek güçte olduğunu da hatırlatıp tarifimize geçelim…
Kilis’te ramazan bayramlarında yapılan ve gelen misafirlere ikram edilen gerebiç nefis bir cevizli kurabiye çeşidi. Özel şekilli kalıplarda yapılan gerebiç, adıyla Mersin’in kerebiçini görüntüsü ve lezzetiyle de mamul kurabiyelerini hatırlatıyor. Gerebiçin geleneksel olarak evde hazırlandıktan sonra mahalle fırınlarında pişirildiğini de belirtelim. İşte nefis bayram geleneği gerebiçin tarifi…
Haytalya, Kilis mutfağına ait çok hafif bir tatlı. Bir nevi muhallebi olarak da tarif etmek mümkün bu lezzeti. Gül suyuyla lezzetlenen haytalya, özellikle sıcak yaz günleri için çok keyifli bir tatlı alternatifi olabilir. Siz de bu tatlıyı sofranızda misafir etmek isterseniz malzemelerimiz ve tarifimiz aşağıda. Dilerseniz tatlının sosuna birkaç damla gıda boyası da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…
Ekşili malhıta, Kilis mutfağına ait bir tür mercimek çorbası. Adını içine eklenen koruk veya limon suyundan alan bu sarımsaklı çorba, farklı bir lezzet arayanların radarına mutlaka girmeli. Kışın pancar yaprağı yazın da patlıcanla yapılan ekşili malhıtanın malzemeleri ve hazırlama aşamaları aşağıda yer alıyor. Bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Keşkek, Anadolu’nun dört bir yanında özel günlerde sofralarda mutlaka bulunan bir yemek. Bu tarifimizde Kilis usulü bir keşkek yapalım dedik, ortaya çıkan lezzete biz bile karşı koyamadık. Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz Kilis usulü keşkek tarifimizin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Kübbülmüşviyye, Kilis mutfağının en benzersiz lezzetlerinden biri. Bir nevi içli köfte diyebileceğimiz bu yemeği yapması biraz ustalık istiyor ancak lezzeti o kadar iyi ki gösterdiğiniz çabaya değiyor. Denemek isteyenler için kübbülmüşviyye yemeğinin malzemelerini ve adım adım yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Lokma tatlısı genelde Ege mutfağıyla özdeşleştiriliyor ama farklı yörelerimizde de sık sık karşımıza çıkabiliyor. Bu seferki tarifimiz Kilis mutfağının lokma tatlısı. Şerbetinde bulunan gül suyuyla lezzetlenen bu tatlının malzemeleri ve yapılış aşamaları karşınızda. Afiyet olsun…
Mayana, Kilis ve çevresinde anasona verilen isim. Mayanalı kahke de Kilis mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. Susam ve çörek otuyla da lezzetlenen mayanalı kahke, sizin de favorilerinizden biri haline gelecek. İşte kolayca yapıp bayatlamadan uzun süre saklayabileceğiniz mayanalı kahke tarifimiz…
Oruk, Türkiye’nin güney bölgelerindeki mutfaklarda sık sık karşımıza çıkan bir köfte çeşidi. Bu tarifimizde Kilis mutfağının oruğunu mercek altına alıyoruz. Kıymalı ve bulgurlu olan oruğun yapılışı başlangıçta zor gibi görünebilir ancak bir kez öğrendikten sonra oldukça pratik. Denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kırk semseği olarak da bilinen hayrat semseği, Kilis’te özel günlerde yapılan ve eşe dosta dağıtılan bir tür hamur işi. Görüntüsü ve lezzeti çiböreğe benzeyen hayrat semseği benzeri bir başka hamur işi de Mardin’de sembusek adıyla karşımıza çıkıyor. O halde sözü daha fazla uzatmadan çok beğeneceğinize emin olduğumuz kırk semseği tarifimize geçelim…
Kuru soğan salatası, Türkiye’nin güney şehirlerinde özellikle kebapların yanda çok sık karşımıza çıkan benzersiz bir lezzet. Oldukça da pratik olan bu salatayı evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte Kilis mutfağının en kolay tariflerinden kuru soğan salatası tarifimiz…
Sucuk hapısası, Türkiye’nin birçok yerinde cevizli sucuk olarak bildiğimiz o doyum olmayan lezzetin Kilis’te yapılan hali. Hapısa üzüm şırası ve nişastayla yapılan ve cevizlerin dışının kaplanması için kullanılan malzemeye deniyor. Bağbozumunun ardından yapılan ve soğuk kış günlerinde afiyetle tüketilen sucuk hapısasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda…
Şıhılmöhşe, Kilis mutfağında çok sık karşımıza çıkan bir kabak yemeği. Kökeni Halep’e kadar giden bu yemek Osmanlı sofralarında şeyhü'l muhşii” yani “dolmaların şeyhi” olarak kendisine yer bulmuş. Kabak mıhşısı ta da şıhıl mahşi olarak da adlandırılan şıhılmöhşenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Yeşil salata, hepimizin sofralarında kendisine yer bulabilen lezzetlerden ancak özellikle Kilis’te mutfakların olmazsa olmazlarından. Salatalık, yeşil biber, marul, maydanoz gibi birçok malzemenin bir araya getirilmesiyle elde edilen yeşil salatayı özellikle et yemeklerinin yanına çok yakıştıracaksınız. İşte enfes nar ekşili yeşil salata tarifimiz…
Züngül, Kilis mutfağına ait bir hamur tatlısı ve yörede ‘bastık’ olarak adlandırılan pestil ile yapılıyor. Biz geleneksel tarife sadık kalarak tatlımız için üzüm pestili kullandık ancak siz arzu ederseniz farklı meyvelerden elde edilen pestillerle daha farklı lezzetler de üretebilirsiniz. Züngülün Kahramanmaraş mutfağındaki çullama tatlısıyla çok yakın akraba olduğunu da belirtip tarifimize geçelim. Kolay gelsin…