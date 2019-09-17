Çorbadan tatlıya en güzel Çankırı yemekleri

Türkiye’nin Gaziantep, Hatay, Kayseri gibi birçok şehri mutfağıyla ünlü ancak mutfağıyla ünlü olmayan şehirlerimizin birçoğu da az bilinen nefis yemeklere sahip. Sizin için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şehirlerimizin ünlü yemeklerini araştırdık. Bugün Anadolu’nun göbeğinden Çankırı’dan benzersiz lezzetleri derledik. İşte çorbadan tatlıya çok beğeneceğiniz Çankırı yemekleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sarımsaklı et tarifi
Sarımsaklı et Çankırı yöresine ait vazgeçilmez lezzetlerden biri. Coğrafi işaret tescili alarak özel yemeklerimiz arasına adını yazdıran sarımsaklı etin hası Çankırı’da yenir elbette ama merak edenler bu yemeği evlerinde de yapıp yiyebilirler. Sizin için sarımsaklı etin tarifini araştırdık. Çok beğeneceğinize de eminiz. Şimdiden afiyet olsun…
Kahvaltıların vazgeçilmezi bazlama sadece kahvaltılarda yenmekten çıkıp günün her saati yenebilir hale geldi.Herkesin evinde olan malzemelerle çok basit bir şekilde yapıp içine istediğiniz malzemeyle doldurup yiyebilirsiniz. Bugün size en sade haliyle Çankırı usulü bazlama tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...
Çay saatlerinde iyi gidecek bir tarifimiz var: Yazma çöreği. Üstelik yapılışı da oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey basit hamur yoğurmak ve içini cevizle doldurup kesmek. Hepsi bu kadar... Misafirlerinizin de bayılacağı bu tarifi denemeden geçmeyin.
Canınız tatlı çektiyse ve evde çok fazla malzemeniz kalmadıysa üzülmeyin. Birkaç basit malzemeyle yapılan ve lezzetiyle sizi şaşırtacak bir tarifle karşınızdayız. Çankırı'ya özgü yumurta tatlısı hem malzemeleri hem de yapılışı bakımından oldukça basit. Hemen denemelisiniz, çok beğeneceksiniz...
Çankırı mutfağına özgü bir lezzet olan kül çöreği malzemeleri ve yapılışı bakımından çok basittir. Özellikle çayın yanında çok iyi giden kül çöreği, birkaç basit malzemeyle ortaya nefis hamur işleri çıkarmak isteyenler için çok uygun bir seçenek. İşte çok beğeneceğiniz kül çöreği tarifi...
Özellikle soğuk havalarda zevkle tüketeceğiniz, içinizi ısıtacak bir tarifle karşınızdayız. Çankırı'ya özgü olan Tatar hamuru çorbasının yapılışı oldukça basit, üstelik bir o kadar da doyurucu bir çorba. İçine bir de limon sıkarsanız tadından yemez. Muhakkak denemelisiniz.
Türk mutfağında etli yemekler olmazsa olmazlarımızdandır. Hele ki bu etli yemek güveçte pişiyorsa tadından yenmez. Çankırı'ya özgü bir yemek olan yaren güvecinin yapımı biraz zahmetli olsa da lezzeti buna değecektir. İşte et sevenlerin bayılacağı yaren güveci tarifi...
Hameyli, Çankırılıların Ramazanlarda yaptığı çok meşhur, bir o kadar da dikkat isteyen bir tatlıdır. "İsmi nereden gelmiş?" derseniz hemen açıklayalım: Hameyli, yöredeki genç erkeklerin boyunlarına taktıkları üçgen şeklindeki gümüş kolyeye verilen ad. Tatlı da üçgen şeklinde olduğundan böyle adlandırılıyor. Baklavaya benzeyen bir tatlı olan hameylinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun...
Nefis bir bamya tarifiyle karşınızdayız: Tavuk etli kuru bamya. Çankırı yöresine ait olan bu yemek hem doyurucu hem de malzemeleri herkesin evinde bulunabilecek basitlikte. İçine tavuğun da eklenmesiyle bamya sevmeyenlerin bile artık seveceği bir yemek haline gelen tavuk etli kuru bamyayı mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Yapımı her ne kadar gözlemeye benzese de şekil olarak muskayı andıran basit bir tarifimiz var: İnce ekmek muskası. İnce ekmek muskası, Çankırı mutfağına özgü bir tarif aslında ama bu lezzetin keyfini çıkarmak için illa Çankırı'ya gitmenize gerek yok. Özellikle kahvaltılarda çok iyi gidecek olan ince ekmek muskasının yapılışını aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Bir göz atmaya ne dersiniz?
Mutfakların vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası neredeyse herkesin damak zevkine hitap ediyor. Çok temel malzemelerle yapılan ve hazırlanışı da bir o kadar kolay olan un helvasının kıvamını tutturamadığınız zaman ise sonuç hüsran olabiliyor. Sizin için Çankırı mutfağına ait bir lezzet olan cevizli un helvasının tarifini hazırladık. Mutlaka denemelisiniz çünkü çok beğeneceksiniz.
Fasulye sevenlerin bayılarak yiyeceği protein deposu bir yemeğimiz var. Klasik taze fasulyeyi yumurtalı denemiş miydiniz hiç? Çankırı'ya özgü bu tarif basit olduğu kadar da doyurucu. Şimdiden afiyet olsun.
Keşkek herkesin bildiği ve sevdiği bir yemektir ama bu keşkek diğerlerinden farklı olarak fırında pişiyor. Çankırı mutfağına ait bu farklı keşkeğin yapılışı biraz zahmetli olsa da tadına değecektir. Yanına yapacağınız bir salatayla da güzel bir ana yemek haline gelebilir.
Bir çoğunuz ismini ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama büyüklerinize sorsanız nokulu kesin biliyorlardır. Birçok yörenin mutfağında bulunsa da Çankırı'nın nokulunun lezzeti bir başkadır. Yine basit malzemelerle yapılan bu hamur işinin çayın yanında harika gittiği bir gerçek. İsterseniz içine koyacağınız harç ile tatlı ya da tuzluya da çevirebileceğiniz nokul tarifimiz aşağıda..
Herkesin sevdiği bir tatlı olan höşmerimin yapılışı kadar malzemeleri de oldukça basittir. Klasik höşmerime peynir koyulurken Çankırı'ya özgü bu tarifte peynir yok. Basit ama lezzetli tatlı sevenlerin çok beğeneceği, mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. İşte höşmerim tarifi...
Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan çorbanın bin bir türlü çeşidi vardır. Bu da Çankırı'ya özgü bir hamur çorbası olan cimcik hamuru çorbası Yapımı oldukça basit olan bu çorba içinde hamur olduğundan tek başına da doyurucu bir özelliğe sahip. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz cimcik çorbasının yapılışı aşağıda...
Çankırı mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri de taze fasulye kavurması. Yöreye mahsus ince yufka ekmeğiyle servis edildiğinde tadına doyum olmayan bu lezzeti, aniden gelen misafirlere de kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki taze fasulye kavurması nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri...