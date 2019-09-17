Çorbadan tatlıya en güzel Çankırı yemekleri

Cevizli un helvası tarifi Mutfakların vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası neredeyse herkesin damak zevkine hitap ediyor. Çok temel malzemelerle yapılan ve hazırlanışı da bir o kadar kolay olan un helvasının kıvamını tutturamadığınız zaman ise sonuç hüsran olabiliyor. Sizin için Çankırı mutfağına ait bir lezzet olan cevizli un helvasının tarifini hazırladık. Mutlaka denemelisiniz çünkü çok beğeneceksiniz.