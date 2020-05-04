Çöp diye atıyorsunuz ama o kadar çok faydası var ki...

Mobilyanızın görünüşünü değiştirmek için de kahveden faydalanabilirsiniz. Bir demlik dolusu kahveyi en az 2 gün dinlendirin. Ardından kahveyi temiz lekesiz ahşabın üzerine bir boya fırçasıyla güzelce sürün. Bir gece boyunca kurumasını bekleyin. Ahşabın rengi ne kadar koyulaşsın istiyorsanız bu işlemi o kadar kez üst üste tekrarlayın.