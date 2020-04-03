Çöp diye atıyorsunuz ama... Bakın ne işe yarıyor

İçinde bulunduğumuz dönemde sağlığımızı korumak için en önemli faktörlerden biri mutfağımızın temizliği. Pırıl pırıl bir mutfağa kavuşmanızı sağlayacak bu ipuçlarıyla hem evdeki vaktinizi faydalı değerlendirebilir hem de düzenli bir mutfağa kolayca ulaşabilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Mutfaklar evde en fazla zaman geçirdiğimiz alanların başında geliyor. Bu nedenle mutfakların düzeni ve hijyeni büyük önem taşıyor. Hele ki içinde bulunduğumuz dönem gibi zamanlarda sağlığımızı korumak için en önemli faktörlerden biri gıdalarımızın hazırlandığı ortamın temizliği. Sizin için derli toplu, pırıl pırıl bir mutfağa daha kolay ulaşmanızı sağlayacak bazı ipuçları derledik. Mutfaktaki gereksiz ıvır zıvırdan kurtulmanızı sağlayacak bu ipuçlarıyla hem evdeki vaktinizi faydalı değerlendirebilir hem de düzenli bir mutfağa kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin...
2
Çekmecelerinizi diyagonal yerleştirin. Mümkünse bu şekilde tasarlanmış çekmece separatörlerinden kullanın. Eğer bulamazsanız birkaç parça tahtayı kesip yapıştırarak tam kendi çekmecenizin ölçülerine uygun separatörü evinizde kolayca yapabilirsiniz. Eğer "Separatör bana göre değil" diyorsanız çekmecenizin tabanını kaydırmaz matlarla da kaplayabilirsiniz. Böylece hem eliniz daha rahat olur, hem de çekmeceye yerleştirdiğiniz eşyalarınız yerlerinde kalır.
3
Ivır zıvır çekmecelerini düzenlemek için öncelikle her şeyi boşaltıp ardından karton kutular ya da çekmece separatörleri yardımıyla bölümler oluşturun. Daha ufak parçaları yerleştirmek için buz kalıplarından faydalanabilirsiniz. Özellikle ataç, raptiye, paket lastiği gibi eşyalar için buz kalıpları birebirdir.
4
İlerleyen zamanlarda eşyalarınızı bu çekmeceye bölmelere özen göstererek yerleştirin, aksi takdirde sonuç yine karmaşa olacaktır. Boşaltıp yeniden yerleştirme işlemini düzenli olarak yapmayı ihmal etmeyin. Çekmecenizde uzun süredir hiç kullanmadığınız parçalar varsa, bunlardan kurtulma zamanınız gelmiş demektir.
5
Çekmecelerden birini baharat çekmecesine çevirip işinizi baharat dolabına kıyasla çok daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken baharat kavanozlarının kapaklarına içinde bulunanları minik etiketlerle yazmak.
6
Dolapların köşelerini daha kullanışlı hale getirmek için döner tepsilerden faydalanın. Özellikle baharat, sos gibi ürünleri bu tepsilerin üzerine yerleştirip dar alandan mümkün olduğunca fazla verim alabilirsiniz. Aynı taktik buzdolabınız için de geçerlidir.
7
Dolapların kapaklarının iç kısımları da çok işinize yarayabilecek alanlardır. Örneğin küçük havlu askılarını buraya yapıştırarak eldiven, torba gibi asılarak saklanması uygun olan eşyalara yer açabilirsiniz.
8
Vakumlu sünger sepetleri de benzer şekilde çok işinize yarayabilir. Bu sepetleri dolabın kapağının içine ya da iç duvarlarına yapıştırarak kendinize ekstra alan açabilirsiniz. Buzdolabının iç duvarları da bu sepetçikleri yapıştırıp yeni alanlar yaratmak için çok müsaittir.
9
Hepimizin evinde, özellikle lavabo altındaki dolaplarda işe yaramayan ya da nadiren kullanılan deterjanlar duruyor. Bunlardan kurtulun. Aynı iş için birden fazla deterjan da almayın. Ocağınızı kaç farklı şekilde silebilirsiniz ki? Aynı şey fırçalar ve süngerler için de geçerli elbette...
10
Lavabonun altından orada işi olmayan gereksiz şeyleri de çıkarın. Eski vazolar, özel temizleyiciler, birikmiş alışveriş poşetleri gibi parçalar, lavabonuzun altında gereksiz kalabalık yapar. Bunlara başka yerler bulmalısınız.
11
Dolabınızın içine raylı çubuklardan yerleştirin. Bu çubukları dolapları bölmelendirmek için kullanabileceğiniz gibi sprey deterjanları asmak gibi görevler için de kullanabilirsiniz.
12
Dolabın içini bölgelere ayırın. Böylece sıvı bulaşıkları yıkamak için kullandığınız deterjan ve sünger ile lavabo temizliği için olan ekipmanı karıştırmazsınız. Üstelik elinizi attığınızda da ihtiyacınız olanı kolayca bulabilirsiniz.
13
Dar raflardan korkmayın. Buralara ufak parçalar, örneğin baharat kavanozları ya da küçük konserve kutuları yerleştirerek alanların boşa gitmesini önleyebilirsiniz.
14
Her şeyi etiketleyin. Raflardan kavanozlara her şeyin üzerine etiketler yapıştırmak, eşyaların yerli yerinde durmasını hem sizin açınızdan hem de ev ahalisi açısından kolaylaştıracaktır.
15
Bakliyatlarınızı ya da tahıllarınızı kavanozlara sığdıramıyorsanız, paketin dibinde kalanları sonradan unutacağınız bir yerlere kaldırmak yerine o kavanozların hemen arkasına koyun. Böylece kavanoz biraz boşaldığında paketin dibinde kalanları o tarafa hemen aktarabilirsiniz.
16
Bal, pekmez gibi yapışkan ürünleri kilere kaldırırken kavanozların altına ufak birer tabak ya da kase koymak, raflarda yapış yapış izler oluşmasının önüne geçecektir.
17
Kilerinizi düzenlemek için tekerlekli modüler mobilyalar çok işinize yarayacaktır. Böylece hem yerden tasarruf eder hem de ihtiyaç duyduğunuz malzemelere daha kolay ulaşırsınız.
18
Meyve suyu sıkacağı ya da fritöz gibi büyük eşyaları dolapların arka taraflarına koyup tarihin derinliklerine yollamak yerine tekerlekli panellerin üzerine yerleştirirseniz ihtiyacınız olduğunda kolayca çıkarıp sonra yeniden yerlerine alabilirsiniz.
19
Tıpkı kıyafetleriniz gibi mutfak eşyalarınızı da mevsim dönüşlerinde kaldırıp çıkarın. Kışın dondurma makinesine ya da piknik tabaklarınıza ihtiyaç duyma ihtimaliniz çok daha düşüktür. Bunları mevsim sonunda el altından kaldırabilirsiniz.
20
Ayakkabıları yerleştirmek için kullanılan cepli kumaş raflardan bir tane de mutfağınız için alın. Kapının arkasına asacağınız bu rafın gözlerine birçok ufak tefek şey doldurabilirsiniz. Ya da duvarlara sepetler asın. Havadar yerde saklanması gereken ürünleri bu sepetlere yerleştirerek kiler alanından fazlasıyla faydalanabilirsiniz.
21
Ürünleri kutularda saklıyorsanız, kutunun ince kısmı dışarı bakacak şekilde raflara yerleştirin. Özellikle düzenli olarak tükettiğiniz ve ambalajını iyi tanıdığınız ürünlerde bu taktik çok işe yarayacaktır. Rafların üzerine portatif raflar ekleyip dolabınızın kullanım alanını da artırabilirsiniz. Böylece bir rafa iki sıra ürün dizebilme şansını da elde edersiniz.
22
Cips gibi atıştırmalıkları raflara koymak yerine klipsli pantolon askılarıyla tutturup tel raflara ya da demirlere asabilirsiniz. Bu şekilde astığınızda açılmış paketler bile hava almadığından taze kalmalarını da sağlamış olursunuz.
23
Dolaplarda her şeyi üst üste dizmek yerine kesme tahtası, tepsi gibi eşyaları dikine yerleştirebilirsiniz. Bunu yaparken raylı çubuklardan faydalanırsanız dolabın içinde bölümler oluşturmuş olursunuz.
24
Tabaklarınızın olduğu dolap bulaşık makinenizle, un, şeker gibi hamur işi malzemelerinin durduğu dolap da ayaklı mikserinizle yakın dursun. Bu felsefeyi başka eşyalar için de hayata geçirebilirsiniz.
25
Yüksek dolapların altı kısmına mıknatıslı şeritler monte edin. Bu şeritleri bıçakları asmak ya da metal kapaklı baharat kavanozlarını asmak için kullanabilirsiniz. Buzdolabının raflarının altına yapıştırdığınız mıknatıslı şeritlere de metal kapaklı şişelerinizi ya da çok ağır olmayan kavanozlarınızı asabilirsiniz. Aynı şekilde dolapların altına yerleştireceğiniz metal kancalar da fincanlarınızı ya da başka hafif eşyalarınızı asmak için uygun olacaktır.
26
Dolaplarla tavanların arasında kalan boşlukları değerlendirin. Buralara renkli sepetler ya da kutular yerleştirerek hem dekoratif bir görüntü elde edip hem de alandan tasarruf etmeniz mümkün. Bu sepetleri aynı şekilde dolapların altında kalan boşlukları değerlendirmek için de kullanabilirsiniz.
27
Dolapların içine raylı raflar ya da çekmeceler yaptırın. Böylece dolabın en arkasında duran ve arada bir kullandığınız düdüklü tencereyi çıkarmak için öndeki bütün tencereleri boşaltmanıza da gerek kalmaz.
28
Çocuklarınızın kullandığı plastik tabakları ya da saklama kaplarınızın plastik kapaklarını üst üste dizmek yerine dolabın içine yerleştireceğiniz bir bulaşık kurutma telinin üzerine yerleştirin. Böylece çok daha düzenli duracaklardır.
29
Buzdolabınızı da alanlara bölün. İçeceklerin her zaman en alt rafta durduğunu ya da soslarınızın mutlaka kapakta durduğunu bildiğinizde hem elinizi attığınız ürünü elinizi attığınız yerde bulabilir, hem de dolabın kapağını açmanıza bile gerek kalmadan alışveriş listenizi hazırlayabilirsiniz. Bu alanların uzun ömürlü olmasını sağlamak istiyorsanız etiketlerden faydalanın. Böylece evdeki herkes dolaptaki malzemelerin yerini bilecek, karışıklıkların yaşanma ihtimali büyük oranda azalacak.
30
Ufak şeyleri daha büyük kaplara koyup, buralarda saklayın. Örneğin dışarıdan sipariş verdiğinizde gelen minik sos paketlerini, tek kişilik küçük yoğurt kaplarını, ufak mama kavanozlarını büyük bir kapta toplarsanız dolabınızı daha kolay yönetebilirsiniz.
31
Yumurta kutularını atmak yerine, ketçap, mayonez gibi soslarınızı saklamak için kullanın. Tek yapmanız gereken kutuyu buzdolabının kapağına ya da rafına yerleştirip şişeleri ters vaziyette kutunun boşluklarına yerleştirmek.
32
Separatörleri buzdolabınız için de kullanabilirsiniz. Böylece hem salam, peynir gibi ufak ürünlerin yuvarlanarak kaybolmasını engellemiş hem de buzdolabında da düzeni sağlamış olursunuz. Daha uzun separatörler ve dergilikler de sebze ve meyveleri düzenlemek için çok işe yarar.
33
Alışveriş yapmadan önce buzdolabınızı çok iyi gözden geçirin. Böylece buzdolabınızda zaten olan ürünleri bir kez daha almaktan kurtulur ve hem israftan hem de kalabalıktan kaçınmış olursunuz.
34
Buzdolabınızın raflarının sökülüp takılabildiğini unutmayın. Eşyalarınızı dolabınıza uydurmak yerine dolabınızı eşyalarınıza uydurmayı deneyin. Gerektiğinde rafların yerlerini değiştirin ya da tamamen söküp kendinize yer açın.
35
Sosları türlerine göre ayırın. Acı sosla fıstık ezmesini yan yana koymayın. Acı sosun yanına ketçabı, fıstık ezmesinin yanına ise fındık kremasını koyun. Böylece her şeyin yerli yerinde durmasını sağlayabilirsiniz.
36
Çiğ etleri mümkün olduğunca alt raflara yerleştirin. Böylece sularının diğer ürünlerin üzerine akma ihtimaline karşı önlem almış olursunuz. Çiğ etleri buzdolabına derin bir kase ya da tepsi içinde koymak da önemlidir.
37
Derin dondurucuya kaldıracağınız ürünleri de mutlaka etiketleyin. Etiketin üzerine paketin içinde ne olduğunu, hangi tarihte dondurduğunuzu net bir biçimde yazın ki buz tuttuktan sonra "Bu neydi acaba?" diye düşünmenize gerek kalmasın. Bunları bir envanter haline getirip dolabın kapağına astığınızda işiniz daha da kolaylaşır.
38
Özellikle sıvıları ya da kıyma gibi yumuşak şeyleri donduracaksanız kavanozlara ya da kaselere doldurmak yerine kilitli mutfak poşetlerine koyup ağzını sıkıca kapattıktan sonra düzlemeyi deneyin. Böylece aynı alana çok daha fazla ürün yerleştirebilirsiniz.
39
Dondurulmuş gıdaları hep aynı marka alırsanız, ambalajların büyüklükleri aynı olacağı için yerleştirmekte daha az zorlanırsınız. Büyüklü küçüklü paketler derin dondurucunuzun olduğundan daha dağınık görünmesine neden olur.
40
Dondurucunuzu ne çok doldurun ne de boş bırakın. Boş dondurucu soğuk kalmak için fazla çalışır, çok dolu dondurucuda ise soğuk hava sirkülasyonu engellenir. Dondurduğunuz yiyecekleri dondurucuya makul porsiyonlara bölerek yerleştirin. Böylece az miktarda kullanacağınız bir ürünü dondurucudan blok halinde çıkarıp eritmenize gerek kalmaz.
41
Buzdolabınızın kapağına ve dışına astığınız not, mesaj, davetiye gibi kağıtları düzenli olarak temizleyin. Burada bulunan gereksiz kalabalık, mutfağınızın daha dağınık görünmesine neden olacaktır.
42
Dışarıdan yemek sipariş ettiğinizde gelen çubukları çöpe atmak yerine ekstra raf olarak kullanın. Bir kasenin üzerine iki adet çubuk yerleştirip onun üzerine bir tabak daha koyabilirsiniz. Aynı şey çay tepsisi gibi ince tepsilerle de yapılabilir.
43
Çekmecelerde bulunan eşyalara başka yerler bulun. Örneğin fırın eldivenlerinizi çekmeceye koymak yerine dolabın altına monte edeceğiniz çengellere; folyo, fırın kağıdı gibi rulo halindeki ürünleri dolaplardan birinin kapağının içine asabilirsiniz.
44
Geldik tezgahın üzerine... Çekmecelere ya da dolaplara yerleştirilebilecek hiçbir şeyi tezgahın üzerinde bırakmayın. Bunun istisnası gün içinde birkaç kez kullandığınız bir kahve makinesi ya da dekoratif bir görüntüsü olan ayaklı mikseriniz olabilir.
45
Tezgahınızın üzerini düzenlemeyi günlük rutininizin bir parçası haline getirin. Örneğin her akşam yemekten sonra tezgahınızı mutlaka toplayın. Hatta bazı eşyaların mutfak tezgahına konmasını yasaklayın, böylece gereksiz kalabalığı en başta önleyin.
46
Yakındaki kebapçının menüsü, dün akşam gittiğiniz restoranda verilen ıslak mendil, biten fıstık ezmesinin yıkanmış kavanozu, kenarı kırılmış tabak çanak gibi ıvır zıvırlar, ne tezgahınızda ne de mutfağınızda bulunmalı. Bunları mümkün mertebe ortadan kaldırın. Örneğin menünün fotoğrafını çekip telefonunuzda saklayın ya da ıslak mendilleri kapaklı bir kutuda toplayın.
47
Bıçaklarınızı ahşap bloklarla tezgahın üzerinde tutmak yerine çekmecelerin içine yerleştirilen bıçak separatörlerinden ya da duvara asılan manyetik bantlardan faydalanabilirsiniz. Süzgeç, servis kaşığı, kevgir gibi alet edevat da aynı şekilde asılabilir.
48
Tepsiler ya da kek standları tezgahın üzerini düzenlemek için en iyi dostlarınızdır. Tuz, karabiber, zeytinyağı gibi ufak tefek ürünleri tepsiye ya da kek standına yerleştirip derli toplu bir görünüm elde edebilirsiniz.