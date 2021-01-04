Çok şaşırtıcı bir etkisi var! Muzu soyup kabuğunu 10 dakika haşlarsanız...

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan açlık seviyesinde hayatta kalmaya çalışırken, her yıl tonlarca gıda da ne yazık ki çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) açıkladığı bir rapora göre, dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık yüzde 14’ü daha tüketiciye bile ulaşamadan çöpe atılıyor. Özellikle Orta ve Güney Asya ile Kuzey Amerika ve Avrupa gıda israfında en önde gidiyor. Sizin için özellikle sebze ve meyveleri saklarken yapılan en büyük hataları, doğru saklanmazsa kolayca bozulan ürünlerin ömrünü uzatmak için yapabileceklerinizi ve çöp diye attığınız sap ve kabukların aslında ne kadar çok işe yaradığını araştırdık.