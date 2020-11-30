Coğrafi işaretli lezzetlerimize bir yenisi eklendi: Kaman cevizi

"Kaman cevizinin coğrafi işaretleme süreci başarıyla sonuçlandı. Bu durum, Kaman cevizine daha fazla değer katacaktır. Artık ilçemizin bir markası ve coğrafi işaretli bir tarımsal ürünü var. Cevizimiz artık marka haline geldi. İlçemizin tescilli bir markası olarak sunulmaya devam edilecek."