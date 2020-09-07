Coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağına Türkiye'nin her yerinden talep var

"Diğer yerlerde de sarımsak üretimi var ancak lezzet olarak, aroma olarak buranın sarımsağını tutacak bir benzerini görmedim. Geçen yılla mukayese ettiğimizde bu yıl fiyatlar daha uygun. Fiyatlar bence tüketiciyi de üreticiyi de memnun ediyor. En büyük sarımsak 10 lira olsa üretici kan ağlar, en dublesi 50 lira olsa tüketici kan ağlar. Bunun dengesi budur. Alan ve satan için bu fiyatlar çok makul."