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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 17:46 | 

Coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağına Türkiye'nin her yerinden talep var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "Taşköprü sarımsağı" adıyla coğrafi işaret alan sarımsak rağbet görüyor.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "Taşköprü sarımsağı" adıyla coğrafi işaret alan sarımsak rağbet görüyor.

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Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı, temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

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Taşköprü'de geçen yıl 25 bin dekar alanda yapılan sarımsak üretimi, bu yıl 22 bin dekara geriledi. Geçen yıl 25 bin ton olan rekoltenin ise bu yıl 27 bin ton civarında olması bekleniyor.

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Hasadın ardından diş iriliğine göre 15 ila 35 liraya satılan sarımsak son günlerde 12 ile 30 lira arasından alıcı buluyor.

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Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine, Taşköprü'de yetiştirilen sarımsağın, iklim özellikleri nedeniyle diğer sarımsaklardan ayrıldığını belirtti.

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Taşköprü sarımsağının coğrafi işaret belgesi bulunduğunu hatırlatan Butur, "Sarımsağımız ulusal bazda bir markadır. Sarımsağımızı doğal antibiyotik olarak adlandırıyoruz" dedi.

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Sarımsak fiyatlarında son günlerde bir düşüş yaşandığına işaret eden Butur, şöyle devam etti:

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"Taşköprü sarımsağı 12-13 lira ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Sarımsak fiyatı 5 lira geri geldi. Ben bundan aşağı düşeceğini sanmıyorum. Sarımsak çok zor bir ürün. Emek isteyen bir ürün. El emeği çok fazla. Fiyatların bu seviyelerde seyredeceğini düşünüyorum. 2019'da fiyatların yükselmesinde yağışlar ve dolunun etkisi oldu. Bu sene rekolte iyi, fiyatlar da gayet normal."

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Sarımsak üreticisi Mustafa Ay da geçen yıl fiyatların çok yükseldiğini belirterek, "Geçen yıl 50-60 liraları gördüğümüz için kimse fiyatları beğenmiyor olabilir ama bence gayet iyi. Taşköprü sarımsağının raf ömrü çok fazla. Yaklaşık bir yıl muhafaza edilebiliyor" dedi.

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İlçede sarımsak üreticisi ile alıcıları buluşturmak için haftanın ikigünü pazar kuruluyor. Salı günleri ilçe merkezinde, perşembe günleri iseAlatarla köyünde kurulan sarımsak pazarına Türkiye'nin her yerinden alıcı geliyor.

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Sarımsak satıcısı Serkan Polat ise Ordu'dan Taşköprü'ye 18 yıldır sarımsak almak için geldiğini söyledi.Taşköprü sarımsağının Doğu Karadeniz'de çok rağbet gördüğünü anlatan Polat, şunları kaydetti:

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"Diğer yerlerde de sarımsak üretimi var ancak lezzet olarak, aroma olarak buranın sarımsağını tutacak bir benzerini görmedim. Geçen yılla mukayese ettiğimizde bu yıl fiyatlar daha uygun. Fiyatlar bence tüketiciyi de üreticiyi de memnun ediyor. En büyük sarımsak 10 lira olsa üretici kan ağlar, en dublesi 50 lira olsa tüketici kan ağlar. Bunun dengesi budur. Alan ve satan için bu fiyatlar çok makul."

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Sarımsak almak için Çankırı'dan gelen Hüseyin Dağistan ise Taşköprü'den aldığı sarımsağı İzmir ve Antalya'ya götürerek sattığını anlattı.

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