Yemek Kültürü AA Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 18:03 | 15 Ekim 2020 - 18:03

Çocuklarının sağlığı için başladığı tarımda kadınlara istihdam yarattı

Muğla'da bir firmada direktör olarak çalışan girişimci Sevil Server Koç, çocuklarının sağlıklı beslenmesine katkı sunmak için yöneldiği tarımda kadınlara da istihdam sağladı.