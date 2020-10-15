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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 18:03 | 

Çocuklarının sağlığı için başladığı tarımda kadınlara istihdam yarattı

Muğla'da bir firmada direktör olarak çalışan girişimci Sevil Server Koç, çocuklarının sağlıklı beslenmesine katkı sunmak için yöneldiği tarımda kadınlara da istihdam sağladı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir şirkette yönetici olarak çalışan kadın girişimci, çocuklarının sağlıklı beslenmesi için yöneldiği tarımda ilk hasat sevincini yaşadı.

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Bir şirketin kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapan Sevil Server Koç (50), çocuklarının da sağlığını düşünerek, güvenilir tarım ürünleri tüketmek ve sağlıklı beslenmek amacıyla tarıma yöneldi.

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Datça'da ilk tarımsal girişiminin ardından, Milas'ın Kızılcayıkık Mahallesi'nde 5 dönümlük tarlada patates yetiştirmeye başlayan Koç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden de üretim danışmanlığı desteği aldı.

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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, ziraat mühendisleri ve yöredeki kadın çiftçilerin de katılımıyla patatesin ilk hasadı yapıldı.

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Makineler yardımıyla topraktan çıkarılan patatesler, kadınlar tarafından kasalara dolduruldu.

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Üretici Koç, gazetecilere, profesyonel iş hayatından tarıma geçiş yaptığını, yöneticilikteki birikimini tarımsal girişime yansıttığını söyledi.

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Kaliteli ürün elde ettiğini vurgulayan Koç, "Bu başarıda benimle birlikte çalışan kadınlarımızın payı büyük" dedi.

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Tatlı patatesin Türkiye'de az üretildiğini, yüzde 97'sinin ithal edildiğini anlatan Koç, hiçbir kimyasal, suni gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapabildiğini ifade etti.

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Patatesi üreterek ülkeye katkı sağlamayı amaçladığını belirten Koç, çalıştırdığı işçilerin birçoğunun kadınlardan oluştuğunu kaydetti.

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Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise kadın girişimciyi tebrik ederek, ilçenin birçok farklı ürünün yetişmesine imkan sağladığını dile getirdi.

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