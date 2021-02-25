Çıtır Çıtır Ev Yapımı Cipsler

‘’Dışarıda içine ne koyuyorlar belli değil.’’ diyenler için birbirinden farklı ve leziz cips tariflerimiz var.
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1
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Pancar Cipsi
Önce rengiyle kalbimize giriyor, sonra lezzetiyle damaklarımıza. Pancar cipsi, alışıldık lezzetlerin dışında tatlar arayanlar için birebir. Kabuğu soyulmuş, ince dilimlenmiş pancarları sarımsak, zeytinyağı, deniz tuzu ve yeşil biberle harmanlayın. Önceden ısıtılmış fırında 15 dk. pişirmeniz yeterli olacaktır.
2
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Balkabağı Cipsi
Çok keyifli bir atıştırmalık. Hem tatlı hem tuzlu bir arada. Dilimlediğiniz kabakları, zeytinyağı, kekik, sarımsak tozu, pul biber, tuz ve karabiberle birleştirin. Nar gibi kızarana kadar pişirin. Baharatları damak tadınıza göre artırabilir ya da eksiltebilirsiniz.
3
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Patates Cipsi
Kim demiş evde de en iyisi yapılamaz diye? Patatesleri ince ince dilimleyin. Zeytinyağı başrolde olsun ve istediğiniz baharatları ekleyin. Dilerseniz tatlı patates de kullanabilirsiniz. Patates cipsinin püf noktası; fırınlamadan önce biraz mısır nişastası ekleyip, malzemeleri o şekilde karıştırmanız.
4
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Havuç Cipsi
Havucun tam mevsimi. Öyleyse bir de böyle değerlendirin. Havuçlar fırına girmeden önce pişirme kağıdının üstüne birbirine değmeyecek şekilde dizerseniz, hepsi çıtır çıtır pişecektir.
5
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Yufka Cipsi
Bir adet yufkayı serin. Üzerine sıvı yağ, salça ve baharatlardan yaptığınız karışımı fırça yardımıyla kesin. Yufkadan şeritler kesin ve şeritlerden üçgenler elde edin. Pişirdikten sonra bir kâse yoğurt ve bolca nane ile dip sos yapabilirsiniz.
6
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Elma Cipsi
Tatlı ile bitirelim istedik. İnce yuvarlaklar halinde dilimlediğiniz elmaların üzerine limon suyu ve tarçın gezdirin. 100 derecelik fırında yarım saat kadar pişirmeniz yeterli. Şimdiden afiyet olsun.