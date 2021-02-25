Çıtır Çıtır Ev Yapımı Cipsler

Balkabağı Cipsi Çok keyifli bir atıştırmalık. Hem tatlı hem tuzlu bir arada. Dilimlediğiniz kabakları, zeytinyağı, kekik, sarımsak tozu, pul biber, tuz ve karabiberle birleştirin. Nar gibi kızarana kadar pişirin. Baharatları damak tadınıza göre artırabilir ya da eksiltebilirsiniz.