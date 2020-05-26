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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 08:14,

Çileğin içinden çıkan böcekler şoka uğrattı! Peki nasıl yapıyor?

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı videolarla çilek içinden çıkan böcekler hakkında bilgi veren bir kullanıcı, evlerimize giren tehlikeye dikkat çekti. Paylaştığı videolarda çileğin içinden çıkan çeşitli böcekleri gösteren kullanıcı, bunu nasıl yaptığını da paylaştı. İşte, çileğin içinden çıkan böcekler deneyi için yapılması gerekenler

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Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan çileğin içinden çıkan böcekler videosu, pek çok tüketicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kurt, kırkayak, örümcek ve meyve sineği gibi böceklerin çileğin içinden nasıl çıktığını anlatan bir kullanıcı, paylaştığı videolar ile resmen şoke etti.

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Ilık bir suyun içerisine tuz koyup karıştıran kullanıcı, çilekleri bu kabın içerisinde yarım saate yakın bekletti.

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Bir süre sonra kabın içerisinde çeşitli böceklerin olduğunu fark etti.

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Yapılan bu deney, sosyal medya üzerinden kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken akıllara bir kez daha meyve ve sebzelerin yeterince yıkanmaması durumunda nasıl tehlikeye yol açtığını getirdi.

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Yetişme süresi boyunca toz böcek, ilaç gibi etkilere maruz kalan sebze ve meyveler sadece su ile yıkamak yetmeyebilir

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Peki, sirkeli suda bekletmek ne kadar doğru?

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Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç sebze ve meyvelerin bol su ile ve tercihen yemek sodası eklenen su ile yıkanmasını önerdi

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Sebze ve meyveler, yetiştiği topraklardan türlü yollar kat ederek sofralara geliyor. Genç, meyve sebze üretiminde kullanılan tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekti. Sirkeli suda yıkamanın çok kullanılan bir yöntem olduğunu belirten, "Bazı kimyasallar sirkeli suda daha etkin hale gelerek tehlike yaratıyor" diyen Genç, sebze ve meyvelerin bol su ile tercihen de yemek sodası eklenen su ile yıkanmasını önerdi.

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Tarımsal ürün verimliliğini arttırmak için pestisit adı verilen kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarının yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten Genç, ancak bu kimyasal ilaçların meyve ve sebzeler aracılığıyla insanlara geçerek insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Genç, pestisitlerin sinir sisteminden solunum sistemine kadar birçok olumsuz etki yarattığı, kanser ve dolaşım sistemi hastalıklarının oluşma riskini artırdıklarının bilindiğini hatırlatarak, "Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerden pestisit kalıntılarını uzaklaştırmak büyük önem taşıyor" dedi.

10SİRKELİ SU İLE TEMİZLEMEK ETKİLİ Mİ
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SİRKELİ SU İLE TEMİZLEMEK ETKİLİ Mİ?

Sebze ve meyveleri temizlemek için sirkeli su ile yıkamanın çok uzun zamandır kullanılan bir yöntem olduğunu ifade eden Genç, "Yıkama suyuna sirke ilave etmenin temel amacı, asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğunun aktif maddesi asidik koşullarda daha kararlı hale gelmektedir. Bu da yetersiz bir yıkama nedeniyle bu tür ilaçlar gıdadan uzaklaştırılamayıp vücuda alınırsa olası zararlı etkilerinin çok daha uzun süreler boyunca sürdürmelerini sağlanması demektir. Hangi sebze ve meyvede hangi pestisitin kullanıldığı bilinmediği için sirkeli suyla yıkanmamaları gerekir. Sebze ve meyveleri tamamen tarım ilacından arındırmak mümkün olmasa da duru suyla yıkayıp özellikle yeşillikleri suda bekletmek, en doğru temizleme şeklidir" diye konuştu.

11YEMEK SODASI EKLENMİŞ SU KULLANILABİLİR
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YEMEK SODASI EKLENMİŞ SU KULLANILABİLİR

Sebze ve meyveleri sirkeli suyla yıkamak yerine bol su ile yıkamanın tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Seda Genç, "Bunun yanında pestisitlerin içerdiği aktif zehirli bileşiklerinin alkali sularda çok daha hızlı bozulduklarının bilinmesi nedeniyle yıkama suyunun içine yemek sodası eklenmesi de önerilmekte. Ancak sodalı su ile yıkamanın her ne kadar pestisitlerin parçalanmasını hızlandırdığı ve olumlu bir etkisi olduğu kabul edilse de bu ilaçların zararlı etkilerini tamamen ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değil" dedi.

12ILIK SUDA BEKLETİP BOL SU İLE DURULAMAK EN UYGUN YÖNTEM
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ILIK SUDA BEKLETİP BOL SU İLE DURULAMAK EN UYGUN YÖNTEM

Genç, zirai ilaçların zararlı etkilerinden korunmak için kullanılabilecek diğer bir etkin yöntemin de insan sağlığını tehdit etmeyen zirai mücadele yöntemleri kullanılarak yetiştirilen, tercihen organik, iyi üretim uygulamaları sertifikalı sebze ve meyvelerin tüketilmesi olduğunu kaydetti.

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Genç, "Ancak, günümüz koşullarında organik belgeli ürünleri bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkamak yerine, ılık suda bekletip sonrasında bol su ile durulamanın en uygun yöntem olduğu görülmekte. Bunun yanında, bilinçli tüketiciler olarak zararlı kimyasallar içermeyen, sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilmiş güvenilir ürünleri talep etmek kısa vadede olmasa da orta vadede bu ürünlerin uygun koşullarda pazarda bulunabilir olmasının yolunu açacaktır" diye konuştu.

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