Çikolata sevenler buraya! Bu tariflerin hepsi birer çikolata deposu
Çikolata kimsenin 'hayır' diyemediği lezzetlerin başında geliyor. Herkesin çikolata tercihi farklı olsa da kakao taneciklerinin o büyülü özü, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Sizin için birbirinden nefis çikolata ve çikolatalı tatlı tarifleri hazırladık. Hazırsanız gelsin tariflerimiz...
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Altın kalp tatlısı tarifi
Altın kalp tatlısı, 2016 yılında Kanal D’de yayınlanan ve başrollerini Leyla Lydia Tuğutlu, Furkan Andıç ve İlker Kızmaz’ın paylaştığı, Tatlı İntikam dizisinde adı geçen, kurgusal bir tatlı. Dizinin yayınlanmasının ardından internette sık sık aranan altın kalp tatlısının bilinen bir tarifi yok ama biz adından esinlenerek bir tarif ürettik. Nefis çikolatalı mousse’la ve pötibör bisküviyle yapabileceğiniz bu tatlıyı siz de mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun…
Prenses tatlısı görüntüsüyle de lezzetiyle de herkesin aşık olduğu çikolatalı tatlılardan. Yapılışı birkaç aşamalı olduğu için zahmetli gibi görünüyor ama aslında çok kolay bir lezzet. Herkesin bayılarak yiyeceği prenses tatlısının malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Kedi dili bisküvi evde kolayca tatlı ve pasta yapmak isteyenlerin kurtarıcılarından. Biraz ıslattıktan sonra üzerine dilediğiniz kremayı eklemeniz yeterli. Bu tarifimizde yer alan kedi dili pasta da tam şu şekilde hazırlanan, inanılmaz pratik bir lezzet. Zor zamanlarınızın kurtarıcısı olacak kedi dili pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Trüf çikolatalar, bu lezzeti sevenlerin favorileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Çikolatacılarda çeşit çeşit trüf tarifi bulabilmeniz mümkün ama bu lezzeti evde de çok zorlanmadan, üstelik rafine şeker kullanmadan yapabilirsiniz. İşte nefis trüf çikolata tarifimiz…
Muz sevenler için şahane bir tarifimiz var: Adını İspanya'nın bir şehrinden alan Malaga pasta. Yapılışı çok pratik, tadı enfes olan bu muzlu pastayı denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda... Kısa süre içinde yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz Malaga pasta, sıkışık zamanlarda favoriniz olacak.
Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de lezzetli ağlayan kek tarifi… Şimdiden afiyet olsun...
Çikolata kahvenin en güzel eşlikçilerinin başında geliyor. Peki çikolata ve kahveyi tek bir lezzette toplamaya ne dersiniz? Sizin için enfes bir kahve dolgulu çikolata tarifi hazırladık. Herkesin çok beğeneceği tarifimiz aşağıda…
Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı arayanlar için mousse (mus) çok doğru bir seçenek. Kısaca çikolata köpüğü olarak tarif edebileceğimiz musun malzemeleri çok temel, yapılışı da oldukça kolay. Siz de nefis çikolatalı mus tarifini arıyorsanız doğru yere geldiniz. Afiyet olsun…
Cookie’ler kahve molalarında içeceklerimizin en güzel eşlikçileri. Hele şöyle bitter çikolatalı ve cevizli bir cookie’nin lezzetine doyum olmuyor. Aynı fikirdeyseniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis çikolatalı cevizli cookie tarifimiz…
Waffle (ya da Türkçe okunuşuyla vafıl) çikolata tatlı sevenlerin favorileri arasında üst sıralarda yer alıyor. Normalde waffle’cılarda özel bir makinede pişirilen waffle’ı siz evde tavada ya da tost makinesinde de kolayca yapabilirsiniz. Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri olan waffle’ın tarifi hemen aşağıda…
Kaşık pastası evde yapabileceğiniz en kolay tatlılardan biri. Tabanı kedidili bisküvi kullanılarak yapılıyor, üzerine de nefis bir muhallebi ekleniyor. Gerisi ise size kalmış. Dilerseniz çikolata sosu ekleyin dilerseniz karamel sos dökün. Adını da kaşıkla servis edilmesinden alan kaşık pastasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden kolay gelsin…
Profiterol, herkesin özellikle de çikolatalı tatlı sevenlerin favori lezzetlerinden. Ancak profiterol yapmak özellikle şu hamuru nedeniyle oldukça zahmetli bir iş. Peki profiterolü hazır kızarmış ekmekle kolayca yapabileceğinizi söylesek? İşte herkesin mutlaka bilmesi gereken kurtarıcı yalancı profiterol tarifi…
Rokoko tatlısı, dondurma, fındık ve bisküviyle yapılan nefis bir tatlı. Özellikle yaz aylarında herkesin favorilerinden olacak bu tatlıyı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. Çikolata sosuyla tadına doyum olmayan rokoko tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin, afiyet olsun…
Tablet çikolatalar, her markette bulunabilen lezzetler olmakla birlikte aslında evde de kolayca yapılabilirler. Üstelik fındık, fıstık, krokan, meyve kurusu, pirinç patlağı, kahvaltılık gevrek gibi birçok malzemeyi çikolatanıza ekleyip farklı tatlar elde edebilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte cevabı…
Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…
Cookie (kuki) Amerikan İngilizcesinde “kurabiye” anlamına gelen bir kelime ancak son dönemde Türkçeye de yerleşti. Özellikle çikolatalı cookie’ler hem görüntüleri hem de lezzetleriyle akılları baştan alıyor. Sizin için çok pratik ve lezzet garantili bir çikolatalı cookie tarifi hazırladık. Çocukların da çok beğeneceği bu kurabiyeyi denemeden geçmeyin sakın. Afiyet olsun…
Günümüzde sokak lezzetleri trendlerinin ilk sırasında çikolata dolgulu lokmalar yer alıyor. Lezzetiyle neredeyse herkesi etkisi altına almış olan bu tatlıyı tarifimizi kullanarak, evinizde de kolayca hazırlamanız mümkün. İçi dolgulu dışı ise çikolata kaplı olan bu lokmaları denemek isterseniz, leziz çikolatalı lokma tarifimiz hemen aşağıda…
Son zamanlarda oldukça popüler olan bir tarifimiz var. Çikolata kaplı sandviç kek... Büyüklerin de çocuklar kadar sevdiği çikolata kaplı sandviç kek, evde kolayca yapılabilir. Tek ihtiyacınız olan her evde bulunan kek malzemeleri. Dilerseniz kremasına farklı malzemeler ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilirsiniz de... Marketten aldığınız çikolata kaplı sandviç kekleri aratmayacak bu nefis tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Çikolataya hayır diyebilen insan sayısı yok denilecek kadar az. İçi akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiyelerimiz de günün her saatinde, herkesi mutlu edebilecek güçte bir tarif. İki gün sonra bile fırından yeni çıkmışçasına akışkan dolgusu ile çikolatayı seven herkesin bayılacağı bir tarif. Akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
İspanyol tatlısı diye de bilinen churros, Latin Amerika ülkelerinde de çok sık karşımıza çıkan bir tür kızarmış hamur tatlısı. Toz şekere ve çikolata sosuna ya da süt reçeline bulanarak yenen churros’un tarifini arıyorsanız içeriğimizde bulabilirsiniz. Kolay gelsin…
Makaron bir Fransız tatlısı. Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri haline geldi. Çıtır çıtır kıvamıyla acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, tarifimize hemen bir göz atın.
Birçok kişinin en sevdiği çikolatalı tatlıların başında gelir profiterol. Puf puf kabarık hamurların içindeki nefis pastacı kreması ve üzerine gezdirilmiş enfes çikolata sosuyla bu sevginin haksız olduğunu da söyleyemeyiz hani… Sizin için nefis bir ev yapımı profiterol tarifi hazırladık. İşte çok beğeneceğiniz nefis profiterol tarifi…
Marshmallow tatlısı diğer adıyla S’mores dip tarifi hem çok pratik hem de dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz marshmallow’lu bir tatlı. S’mores dip tadına bakan herkesi lezzetiyle büyülüyor. Yalnızca iki malzeme kullanarak 10 dakika içinde lezzetin doruklarına ulaşmak isteyenler için marshmallow tatlısı tarifimiz hemen aşağıda...
Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?
Çikolatalı dondurma 7'den 70'e herkesin çok sevdiği tatlıların başında gelir. Peki bu enfes lezzeti evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bu tarifte ilave şeker de bulunmuyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz...
Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...
Bitter çikolata sevenlerin bayılacağı bir tarif çünkü hem hamurunda hem de sosunda bitter çikolata bulunuyor. Lezzeti de görüntüsü de benzersiz olan bu keki tüm özel günlerde sofranızda bulundurmak isteyeceksiniz. İşte çocuk büyük fark etmeden herkesin bayılacağı bitter çikolatalı kek tarifi...
Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.
Lezzetine hayran kalacağınız bir tarifimiz var. Üstelik yapılışı da çok kolay. Ancak biraz sabır istiyor çünkü tatlılarınızı bir müddet dondurucuda bekletmeniz gerekiyor. Fakat görüntüsü o kadar iştah açıcı ki sabretmek gerçekten çok zor oluyor. İşte bitter çikolatayla lezzetlenen dondurmalı lokmaların tarifi...
Kozalak pasta ile hem lezzetli hem de hızlı bir sunum yapabilirsiniz. Üstelik görüntüsü de çam kozalağına çok benzeyen bu tatlıyı pudra şekeri ve diğer renkli şekerlerle süsleyip, yılbaşı gibi özel günlerde servis edebilir, sofranızın ambiyansına uygun dekoratif bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte kozalak pasta tarifi...
Bitter çikolata için duyduğumuz sevginin başı sonu yok. Hele ki bir de bu çikolata bir pastaya dönüşürse ortaya karşı koyulmaz bir lezzet çıkıyor. Sizin için çay saatlerinde misafirlerinize gururla servis edebileceğiniz nefis bir bitter çikolatalı pasta tarifi hazırladık. Çocukların da çok seveceği bu pastayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Sadece iki malzemeyle nefis bir kurabiye yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama gerçek. Tek yapmanız gereken bitter çikolatalarınızı eritip mısır gevreğiyle karıştırmak, hepsi bu kadar! Çıtır çıtır bu tatlının en favori lezzetlerinizden biri olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.