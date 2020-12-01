Ciğer kullanarak yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri

Edirne tava ciğeri tarifi Türkiye’nin her şehrinin ünlü bir lezzeti var ama Edirne’nin tava ciğeri sadece ülkemizde değil yurt dışında da çok ünlü. Hatta Yunanistan, Bulgaristan gibi komşu ülkelerden bu ciğeri yemek için ülkemize gelenler var. Peki Edirne tava ciğeri yemek için illa Edirne’ye mi gideceğiz? Tabii ki hayır! Evimizde de bu enfes lezzeti pişirebiliriz. İşte evde Edirne tava ciğeri yapmak için malzemeler ve yapılış aşamaları…