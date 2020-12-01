Ciğer kullanarak yapabileceğiniz birbirinden nefis yemek tarifleri
Sakatatlar sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde mutfakların en önemli malzemelerinden. Türkiye'de sakatat denince de akla en önce ciğer geliyor elbette. Hem evlerde pişen hem de birçok önemli sokak lezzetinin temeli olan ciğerle ilgili birbirinden lezzetli tarifler hazırladık sizin için. İşte ciğerle yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri...
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Arnavut ciğeri tarifi
Ciğer denince akla ilk gelen lezzet Arnavut ciğeridir. Yanında küp küp doğranıp kızartılmış patatesleri ve kırmızı soğan piyazıyla tam bir lezzet abidesi olan Arnavut ciğeri, evde de kolayca yapılabilir. Sizin için mis gibi bir Arnavut ciğeri tarifi hazırladık. Malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Türkiye’nin her şehrinin ünlü bir lezzeti var ama Edirne’nin tava ciğeri sadece ülkemizde değil yurt dışında da çok ünlü. Hatta Yunanistan, Bulgaristan gibi komşu ülkelerden bu ciğeri yemek için ülkemize gelenler var. Peki Edirne tava ciğeri yemek için illa Edirne’ye mi gideceğiz? Tabii ki hayır! Evimizde de bu enfes lezzeti pişirebiliriz. İşte evde Edirne tava ciğeri yapmak için malzemeler ve yapılış aşamaları…
Ciğer en yaygın tüketilen ve en besleyici sakatatların başında geliyor. Arnavut ciğeri, ciğer kavurma, Edirne ciğeri gibi çok çeşitli tariflerde kullanabileceğiniz ciğeri, şişte kebap gibi de pişirebilirsiniz. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde kahvaltıda tüketilen bu kebabı mutlaka deneyin.
Nefis bir protein deposu olan ciğerin her türlüsü güzel ama özellikle ince ince doğranmış yaprak ciğerin tadına doyum olmuyor. Hele ki bu yaprak ciğer tereyağında yapıldıysa… Sizin için tereyağlı yaprak ciğerin tarifini hazırladık. Yanında patates salatasıyla servis ettiğinizde enfes oluyor. Mutlaka denemeniz gereken bu yemeğin malzemelerini ve yapılışını aşağıda bulabilirsiniz.
Son zamanların favorisi ciğer mousse, sofralarımıza farklı bir yorumla renk katmanın harika bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Tavuk ciğerine yeni bir soluk getiren bu lezzetli yemek, portakal suyu ve frenk üzümünün birleşmesiyle alışılmışın dışında yeni bir tat arayışında olanlara alternatif sunuyor. İşte başlı başına bir öğün olma özelliği taşıyan tarifin detayları…
Ciğer sarma pirinç, soğan ve kuzu ciğerinin harmanlanarak kuzu gömleğine sarılıp, fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Edirne’de oldukça fazla tüketilen sakatat yemekleri arasında yer alan ciğer sarmayla Rumeli mutfağında da karşılaşmak mümkün. Biraz zahmetli gibi görünebilir ama ciğer sarmayı yediğinizde emeklerinize değdiğini anlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...
Ciğeri herkes sevmez ama aslında sakatatların en besleyicilerinden olan bu lezzeti ara ara sofranızda mutlaka misafir etmelisiniz. Lezzetini hafifletmek isterseniz yapabileceğiniz en iyi şey de ciğeri soğan, biber ve baharatlarla bir araya getirip böyle enfes bir sote yapabilirsiniz. İşte tarifi...
Türk mutfağında pilavın özel bir yeri vardır. Tüm yemeklerin tamamlayıcısı olarak sofralardan eksik olmayan pilavın her türü sık sık tüketilir. Sadesinden domateslisine birçok türü olan pilavı bu sefer de ciğerli deneyelim. Peki ciğerli pilav nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Gaziantep deyince aklımıza birçok yemek gelir ama et yemeklerini özellikle kebapları es geçemeyiz. Halk arasında cartlak kebabı diye de bilinen cağırtlak kebabı evde yapabileceğiniz kadar kolay ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Pate, ciğerin her türlüsüyle yapılabilen ve genellikle aperitif olarak tüketilen bir ürün. Kaz ciğerinden yapılan pate dünya mutfaklarında oldukça ünlü ama siz çok benzer bir lezzeti tavukla da ortaya koyabilirsiniz. Sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tavuk ciğer pate tarifi hazırladık. Afiyet olsun…
Dürümlerin olmazsa olmazı lavaşı bu sefer daha küçük porsiyonlarla Meksika mutfağına ait taco için yapabilirsiniz. İçine koyacağınız ciğer ise tacoya farklı bir lezzet katacak. Peki ciğerli taco nasıl yapılır? Klasik lezzetlerden sıkılanlar için bu tarif biçilmiş kaftan. Hemen denemek isteyeceğiniz ciğerli taco tarifi…
Ciğer denince akla genellikle kuzu veya dana geliyor ancak tavuk ciğeriyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Üstelik çok daha ekonomik olan tavuk ciğeri ile biz bugün şahane bir sote hazırladık. Siz de lezzetli bir tavuk ciğer tarifi aradıysanız içeriğimize mutlaka bir göz atın.
İçindeki kuşüzümleri ve dolmalık fıstıklar sayesinde lezzeti pilavdan çok dolma içini hatırlatan iç pilav, şık sofralar kurmak isteyenlerin aklına ilk gelen tariflerden. Ciğer ve baharatlarla lezzeti daha da kuvvetlenen iç pilavı siz de sofralarınızda konuk etmek isterseniz, bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Çok beğeneceğinizden eminiz…
Ciğeri herkese sevdirecek bir tarif ciğer yahnisi tarifi. Yağda harmanlanmış soğan maydanoz ve ciğerin enfes birleşimiyle oluşan ciğer yahnisini denemek isteyenler için tarifimiz yanında leziz baharatlı patates tarifi ile birlikte bütün detaylarıyla hemen aşağıda