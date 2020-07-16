Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar

Sosyal medyada bunu görenler sipariş vermeye başladı. Biraz da eğlenceye dönüştürdük bunu. Arayıp lahmacun yapıyor musun diyenler de var. Ben meyve tabağı da hazırlayıp gönderiyorum. Pırasa var mı diye soran da oluyor. Siparişler çok aşırı değil ama sosyal medyada görenler telefon açıp biz de istiyoruz, biz niye daha önce düşünmedik diyerek sipariş veriyorlar" diye konuştu.