Çeşit Çeşit Salepli Lezzetler

Orkidegiller ve salepgiller familyasına ait olan salep bitkisi, kış aylarının en güzel içeceklerinden biri. İçimizi ısıtan, boğazı yumuşatan salepi içecek dışında belli yiyeceklerin içerisinde de tüketebilirsiniz.
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1
Salepli kek, eklediğiniz vanilya miktarını oranlayarak içerisine kattığınız toz saleple yapabileceğiniz muhteşem kokusuyla lezzetli bir çay saati için en iyi seçenek.
2
Eğer kış aylarında da hafif bir tatlı olarak dondurma tüketmeyi seviyorsanız evde kendiniz de yoğurt ve salep karışımından dondurma yapabilirsiniz.