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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 15:07 | 

Çeşit Çeşit Salepli Lezzetler

Orkidegiller ve salepgiller familyasına ait olan salep bitkisi, kış aylarının en güzel içeceklerinden biri. İçimizi ısıtan, boğazı yumuşatan salepi içecek dışında belli yiyeceklerin içerisinde de tüketebilirsiniz.

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1Salepli kek, eklediğiniz vanilya miktarını oranlayarak içerisine kattığınız toz saleple yapabileceğiniz muhteşem kokusuyla lezzetli bir çay saati için en iyi seçenek.

Salepli kek, eklediğiniz vanilya miktarını oranlayarak içerisine kattığınız toz saleple yapabileceğiniz muhteşem kokusuyla lezzetli bir çay saati için en iyi seçenek.

2Eğer kış aylarında da hafif bir tatlı olarak dondurma tüketmeyi seviyorsanız evde kendiniz de yoğurt ve salep karışımından dondurma yapabilirsiniz.

Eğer kış aylarında da hafif bir tatlı olarak dondurma tüketmeyi seviyorsanız evde kendiniz de yoğurt ve salep karışımından dondurma yapabilirsiniz.

3Bildiğimiz tavuk göğsü tatlının içerisine salep eklediğinizde tarçınla uyumuna bayılacaksınız.

Bildiğimiz tavuk göğsü tatlının içerisine salep eklediğinizde tarçınla uyumuna bayılacaksınız.

4Salepli, muzlu bir pudingin üzerine biraz bisküvi rendeleyin ve bu tadın keyfini çıkarın.

Salepli, muzlu bir pudingin üzerine biraz bisküvi rendeleyin ve bu tadın keyfini çıkarın.

5Peki ya salepli kurabiyeler İçerisine mahlep katarak lezzeti ikiye katlamanız mümkün.

Peki ya salepli kurabiyeler? İçerisine mahlep katarak lezzeti ikiye katlamanız mümkün.

6Salep, irmik tatlısı ve Hindistan cevizi uyumuyla damaklarınızı şenlendirecek.

Salep, irmik tatlısı ve Hindistan cevizi uyumuyla damaklarınızı şenlendirecek.

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