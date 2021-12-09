Cennet çamuru nedir, nasıl yapılır? İşte cennet çamurunun tarifi

Cennet çamuru ve kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen bu tatlı, Türkiye’de en sık Kilis’te üretilip tüketilir. Kilisli ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görüyor. Yapımı zor olan tatlıda, kırma künefe, bol fıstık, şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.