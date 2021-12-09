Cennet çamuru nedir, nasıl yapılır? İşte cennet çamurunun tarifi
Kilis’e gidildiğinde tadılması gereken lezzetlerin başında gelen cennet çamuru, aslen Halep yöresine ait bir tatlıdır. Koyunun doğumdan sonra verdiği sütten yapılan ağız kaymağı cennet çamurunun olmazsa olmazıdır. Peki, cennet çamuru için gereken diğer malzemeler neler? İşte cennet çamuru malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Cennet çamuru ve kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen bu tatlı, Türkiye’de en sık Kilis’te üretilip tüketilir. Kilisli ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görüyor. Yapımı zor olan tatlıda, kırma künefe, bol fıstık, şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.
Teflon bir tepsiyi ateşe koyun, yağı eritin kısık ateşte kadayıfları ilave edin, elinizle iyice ovalayın, tahta kaşıkla devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Şekeri koyup bir 5 dakika daha çevirin küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırın. Üzerine parça parça kaymak koyup fıstık serpip ılık servis yapın.