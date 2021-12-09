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HaberlerLezizzCennet çamuru nedir, nasıl yapılır? İşte cennet çamurunun tarifi
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Lezizz
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 15:10 | 

Cennet çamuru nedir, nasıl yapılır? İşte cennet çamurunun tarifi

Kilis’e gidildiğinde tadılması gereken lezzetlerin başında gelen cennet çamuru, aslen Halep yöresine ait bir tatlıdır. Koyunun doğumdan sonra verdiği sütten yapılan ağız kaymağı cennet çamurunun olmazsa olmazıdır. Peki, cennet çamuru için gereken diğer malzemeler neler? İşte cennet çamuru malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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1
Cennet çamuru ve kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen bu tatlı, Türkiye’de en sık Kilis’te üretilip tüketilir. Kilisli ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görüyor. Yapımı zor olan tatlıda, kırma künefe, bol fıstık, şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.
2Cennet Çamuru İçin Gerekli Malzemeler:

Cennet Çamuru İçin Gerekli Malzemeler:

200 gr. kadayıf
100 gr. tereyağı,
2 su bardağı toz şeker,
1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık,
1 rulo kaymak
3
Teflon bir tepsiyi ateşe koyun, yağı eritin kısık ateşte kadayıfları ilave edin, elinizle iyice ovalayın, tahta kaşıkla devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Şekeri koyup bir 5 dakika daha çevirin küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırın. Üzerine parça parça kaymak koyup fıstık serpip ılık servis yapın.
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