Çayınız ya da kahveniz her daim sıcak kalsın isterseniz...
İçeceklerinizin uzun süre aynı ısıda kalmasını istemez misiniz? Cevabınız 'evet'se sizin için hazırladığımız termos listesine bir göz atmalısınız.
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Termoslar, çayımızdan soğuk meyve sularımıza kadar içeceklerimizi ve sıvı gıdalarımızın ısısını uzun süre korumamıza yardımcı oluyor. Spor yaparken, ofise giderken veya başka bir yerde her daim yanımızda da kolayca taşıyabiliyoruz. Sizin için Amazon.com.tr'den kullanışlı termos seçeneklerini listeledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
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Stanley One-Hand 2.0 Çelik Termos Bardak
Çift duvar yalıtımlı olan Stanley One-Hand 2.0 Çelik Termos Bardak, paslanmaz çelik gövde ve iç hazneye sahip. Isı kaybının önüne geçen iç sızdırmaz kapağı da arabalarda bulunan bardak tutucuları ile de uyumlu. Ayrıca, ürün ısı kayıplarına ve sızdırmaya karşı da dayanıklı.
Patentli autoseal teknolojisi ile %100 dökülmeyen ve sızdırmayan bir tasarıma sahip olan Contigo Autoseal West Loop SS Travel Mug, kolayca temizleyebilir, bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. Çift katmanlı çelik yapısı ve vakumlu yalıtım teknolojisine sahip olan ürün soğuk içeceklerinizin 12 saate kadar, sıcak içeceklerinizin ise 5 saate kadar ısılarını korur.
Geri dönüştürülebilir Puro Hot&Cold Paslanmaz Çelik Termos'u, yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz. İçeceklerinizi 12 saate kadar sıcak ve 24 saate kadar da soğuk tutan ürün sıvı sızıntısına karşı oldukça dayanıklı. Darbelere karşı da dayanıklı olan termos, Bisfenol (BPA) içermiyor. 350 mililitre ve 500 mililitre seçenekleri de mevcut.
Pratik kullanımıyla dikkat çeken Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos ile içecekleriniz daha uzun süre ısısını koruyacak. Ayrıca koku yapmayan ve kir tutmayan termos, Bisfenol (BPA) içermiyor.
Sıcak veya soğuk içecekleriniz için çift cidarlı vakum yalıtım özelliğine sahip olan ürün, tasarımıyla kolay ve pratik bir kullanım sunuyor. Üstelik İç kapakta yer alan çay kancası ile de çay poşetlerini tutuyor. Ayrıca, araçlardaki bardak tutucuları ile de uyumlu.
TherMax teknolojisiyle dikkat çeken Thermos Fbb-750 Staltermos Classic Termos, iç ve dış çelikler arasında havasız boşluk oluşturduğundan hem iletim yoluyla hem de arada herhangi bir materyal olmadığından dolayı taşıma yoluyla ısı kaybını engeller. Böylece termosta bulunan içeceğinizin ısısını koruyarak uzun süre muhafaza eder.