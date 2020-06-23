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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 14:52,

Çayın kahvenin yanında zevkle tüketeceğiniz en beğenilen kurabiye tarifleri

Kurabiyeler, hele ki tatlı kurabiyeler çay saatlerinin vazgeçilmezleri. Kahvenin yanında da çok iyi gidiyorlar elbette. Sizin için Hürriyet Lezizz’in en beğenilen kurabiye tariflerini derledik. Misafirlerinizin de çok beğeneceğine emin olduğumuz kurabiye tariflerimiz karşınızda…

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1İzmir bombası tarifi
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İzmir bombası tarifi

Son dönemlerin Instagram fenomeni tatlısı İzmir bombasının yapılışı internette en çok aranan tariflerin başında geliyor. Çayın ve kahvenin yanında yemesi muazzam bir keyif veren bu çikolata dolgulu enfes kurabiyelerin tarifini sizin için derledik. İşte mutlaka denemeniz gereken İzmir bombasının tarifi…

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2Tırtıl kurabiye tarifi
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Tırtıl kurabiye tarifi

Kurabiyeler çay saatlerini, kahve molalarının vazgeçilmez lezzetleri. Kurabiye yaparken lezzet kadar görünüm ve sunuma da önem verenlerdenseniz, tırtıl kurabiyeyi çok beğeneceksiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği tırtıl kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…

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Anne kurabiyesi çocukluğun en güzel anılarından biridir. Akşamüstü okuldan eve geldiğinizde sizi kapıda karşılayan portakal kokusudur. Akşam yemeğinden önce 1 bardak sütün yanında yenen o lezzet bombasıdır. Siz de Şam kurabiyesi olarak da bilinen anne kurabiyesinin lezzetini özlediyseniz, tarifi ve malzemeleri aşağıda. Afiyet olsun…

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4Tarçınlı kurabiye tarifi
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Tarçınlı kurabiye tarifi

Kurabiye tarifleri arasında en pratik ve en lezzetli olanlardan biridir tarçınlı kurabiye. Her evde bulunabilen birkaç temel malzemeyle yapılır ve tadına doyum olmaz. Tarçın sevmeyenlerin bile çok beğeneceği bir tarçınlı kurabiye tarifi arıyorsanız içeriğimize bir göz atın. Çok beğeneceğinize eminiz…

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5Damla çikolatalı kurabiye tarifi
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Damla çikolatalı kurabiye tarifi

Ceviz, tarçın ve damla çikolata... Bu üçlünün bir arada olduğu bir kurabiye hazırlamaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, kahve veya çayın yanına çok yakışan damla çikolatalı kurabiyeyi denemeden geçmeyin deriz. Her lokmada lezzetine doyamayacaksınız. Ağızda dağılan kıvamı ve enfes kokusuyla damla çikolatalı kurabiye tarifimiz aşağıda. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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6Fındıklı kurabiye tarifi
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Fındıklı kurabiye tarifi

Tatlı bir sohbette ağzınızı tatlandırmak, enerjinizi yükseltmek için yapabileceğiniz nefis bir tarifimiz var! Fındıklı kurabiye... Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu leziz mi leziz kurabiyenin yanında mis gibi bir bardak çay da harika gider. İşte fındıklı kurabiyenin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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7Elmalı kurabiye tarifi
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Elmalı kurabiye tarifi

Özellikle çay saatlerinin olmazsa olmazıdır kurabiyeler. Her çeşidi ayrı bir lezzetlidir ama tarçınlı elmalı kurabiyenin de tadına doyum olmaz. İşte ağızda dağılan hamuru ve damağınızda bıraktığı nefis aromasıyla çok kolay ve pratik bir elmalı kurabiye tarifi…

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8Tahinli kurabiye tarifi
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Tahinli kurabiye tarifi

Çay saatlerinde insanın canı içeceğinin yanında hafif bir şeyler kıtırdatmak istiyor. Böyle durumlarda derdinize derman olacak nefis bir kurabiye tarifimiz var: Tahinli kurabiye. Tadı helvayı andıran, içinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayan bu cevizli kurabiyenin yapılışı o kadar pratik ki bundan sonra ne zaman kurabiye yapacak olsanız eliniz bu tarife gidecek. Öyleyse gelsin tahinli kurabiye tarifi…

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9Nişastasız un kurabiyesi tarifi
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Nişastasız un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan kıyır kıyır un kurabiyesi sevenler ama nişastasız un kurabiyesi nasıl yapılır diye merak edenler için nişastasız tarifimizi açıklıyoruz. İşte enfes, lezzetinden hiçbir şey eksilmeyen nişastasız un kurabiyesi tarifi...

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10Brownie kurabiye tarifi
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Brownie kurabiye tarifi

Islak kurabiye olarak da bilinen brownie kurabiye, aslında bir tür şerbetli tatlı. Hatta kakaolu şekerpare bile diyebiliriz onun için. Benzersiz lezzetiyle özellikle kahvenin yanına çok yakışan brownie kurabiye, bir kez denediğinizde vazgeçilmez lezzetleriniz arasına girecek. İşte herkesin çok beğeneceği nefis brownie kurabiye tarifi…

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11Perişan kurabiye tarifi
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Perişan kurabiye tarifi

Kısa süre içinde yapıp, çayın ya da kahvenin yanında afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifine ne dersiniz? Dışı kıtır içi yumuşacık perişan kurabiye bu tanıma çok uygun. Üstelik içindeki cevizler ve üzümler de bu kurabiyeye enfes bir tat katıyor. Mutlaka denemeniz gereken perişan kurabiye tarifimizi hemen aşağı bırakıyoruz. Denemeyen pişman olur!

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12Kayısılı kurabiye tarifi
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Kayısılı kurabiye tarifi

Kayısının tazesi de kurusu da hem çok faydalı hem de çok seviliyor. Peki kuru kayısıyı tatlı tariflerinde nasıl kullanabiliriz dedik ve bu enfes kurabiyeleri hazırladık. İçindeki bademler sayesinde aynı zamanda kıtır kıtır bir dokusu olan kayısılı kurabiye çay saatlerinizin vazgeçilmez tariflerinden biri haline gelecek.

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13Lorlu kurabiye tarifi
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Lorlu kurabiye tarifi

Lorlu kurabiye yumuşaklığını uzun süre koruyabilen çok lezzetli bir hamur işi. Hazırlanması oldukça kolay olan bu tarifi denemek isterseniz, leziz yumuşacık lorlu kurabiye tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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14Çikolata dolgulu yumuşak kurabiye tarifi
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Çikolata dolgulu yumuşak kurabiye tarifi

Çikolataya hayır diyebilen insan sayısı yok denilecek kadar az. İçi akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiyelerimiz de günün her saatinde, herkesi mutlu edebilecek güçte bir tarif. İki gün sonra bile fırından yeni çıkmışçasına akışkan dolgusu ile çikolatayı seven herkesin bayılacağı bir tarif. Akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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15Çatal kurabiyesi tarifi
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Çatal kurabiyesi tarifi

Çayın ve kahvenin yanına çok yakışacak, kolay mı kolay bir kurabiye tarifi arıyorsanız çatal kurabiye tam size göre. Birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeyi mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

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16Boncuklu kurabiye tarifi
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Boncuklu kurabiye tarifi

Bu kurabiyeleri yaparken ayrı, tadına bakarken ayrı eğleneceksiniz. Günün her anında yemeye doyamayacaksınız. Enfes boncuklu kurabiyeleri siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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17Damla çikolatalı kurabiye tarifi
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Damla çikolatalı kurabiye tarifi

Damla çikolata, ceviz ve tarçın kurabiye denince ilk akla gelen malzemeler. Peki bu üçlü aynı tarifte bir araya gelirse ne olur? Ortaya akıllara zarar bir kurabiye çıkar. Özellikle kahvenin yanına çok yakışan bu damla çikolatalı kurabiyeleri siz de evinizde mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun…

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18Pudingli kurabiye tarifi
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Pudingli kurabiye tarifi

Misafirlerine farklı ikramlarda bulunmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir tarif olacak, pudingli kurabiye tarifi. Çeşit çeşit pudingler kullanarak bambaşka aromalar katabileceğiniz bu kurabiyeleri yapmak oldukça kolay. Çay ve kahvelerinizin yanına pek yakışacak olan pudingli kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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19Mantar kurabiye tarifi
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Mantar kurabiye tarifi

Çok kolay ama çok nefis mantar kurabiye tarifi mi aramıştınız? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyeyi çay saatlerinde misafirlerinize zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...

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20Un kurabiyesi tarifi
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Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi çay saatlerinin en sevilen lezzetlerindendir. Ağızda dağılan nefis un kurabiyesi yapmak pek de zor değildir. Ancak evde yaptığınız un kurabiyeniz de pastaneden aldığınız un kurabiyeleri kadar lezzetli olsun istiyorsanız tarifimiz sizin için geliyor. İşte pastane usulü un kurabiyesi tarifi...

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21Çatlak kurabiye tarifi
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Çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiye sevimli görüntüsü ve lezzetiyle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Üstelik önceden yapıp yeme zamanı gelince kısa sürede pişirip yemeye de çok uygun. Maksimum lezzet için dikkat etmeniz gereken püf noktaları 2 bardaktan fazla un kullanmamak ve kurabiye hamurunuzu buzdolabında mümkün olduğu müddetçe bekletmek. Afiyet olsun!

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22İncirli kurabiye tarifi
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İncirli kurabiye tarifi

İncir en besleyici meyvelerden biri. Üstelik şeker oranı da oldukça yüksek olduğu için, şeker tüketmeden beslenmek isteyenlerin tatlı ihtiyacını karşılama konusunda çok başarılı bir meyve. Biz de bu şahane meyveyle enfes bir kurabiye yapalım dedik. Çok tatlı sevenler içine az miktarda şeker de ekleyebilir tabii ama şekersiz incirli kurabiyenin tarifi hemen aşağıda.

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23Çikolatalı naneli kurabiye tarifi
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Çikolatalı naneli kurabiye tarifi

Çikolatalı kurabiye herkesin çok sevdiği, çayın kahvenin yanına çok yakışan bir tatlı. Peki bu kurabiyeye hiç nane aroması eklemeyi denemiş miydiniz? Sadece üç malzemeyle birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeler, elden ele kapışılacak. Şimdiden afiyet olsun!

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