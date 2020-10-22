Çay saati için tadına doyamayacağınız nefis hamur işi ve tatlı tarifleri

Mimoza salatası tarifi Mimoza salatası, Rus mutfağına ait bir salata. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle herkesin beğenisini toplayan bu salatanın önemli malzemeleri yumurta ve mayonez. Bu nedenle ağır olacağını düşünebilirsiniz ama hiç değil. Biz mimoza salatasında et olarak tavuk kullandık ama siz daha orijinal olsun derseniz lakerda biri bir balık da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun…