Çay saati için tadına doyamayacağınız nefis hamur işi ve tatlı tarifleri
Kahvaltıyı, akşam yemeğini bilemeyiz ama çay saatinin yeri hepimiz için bir başkadır. Çocukken okuldan gelince başına oturulan o börek çörek tabaklarının lezzeti bir yana nostaljisi bile keyifle dolmaya yeter. Sizin için bu kez nefis bir çay saati menüsü hazırladık. İşte tariflerimiz...
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Meyveli tartölet tarifi
Tartöletler, genelde pastanelerde karşımıza çıkan, görünüşleriyle ağız sulandıran o küçük meyveli lezzet bombaları. Peki evde enfes tartöletler yapıp hem ağzınızı tatlandırmaya hem de misafirlerinizi kıskandırmaya ne dersiniz? İşte çay saatlerinizde vazgeçilmeziniz olacak nefis meyveli tartölet tarifi…
Pastane tadında ekleri artık evinizde yapabilirsiniz. Hafta sonu çocuğunuzla mutfakta güzel vakit geçirmek için muhteşem bir tarif. Siz ekleri hazırlarken süslemesini çocuğunuza yaptırabilirsiniz. Üst üste dizdiğiniz eklerleri sadece bir mum ile doğum günü pastasına da çevirebilirsiniz. Peki küçükten büyüğe herkesin severek yediği ekler nasıl yapılır? Muhallebi tadında kremasıyla çay saatlerinize keyif katacak ekler tarifi…
Mantı en sevilen lezzetlerimizden. Ancak hamur açmak vb. işlemler nedeniyle biraz zahmetli bir yemek. Peki hamur açmayı bilmeyenler ya da buna vakti olmayanlar mantı yapmasın, yemesin mi? Tabii ki yesin çünkü onlar için sosyete mantısı var. İşte hazır yufkayla kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi…
Çay saatlerinin aranan lezzeti poğaçayı bir de dereotlu deneyin. Dereotunun iştah açıcı nefis kokusu herkesi etkileyecek. Dereotu sevmeyenlerin bile yemek isteyeceği bu poğaça hem doyurucu hem de oldukça sağlıklı. Peki dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte misafirlerinizin sizden tarifini isteyeceği, kıyır kıyır dereotlu poğaçanın malzemeleri ve hazırlanışı…
Çatal kurabiye pastanelerin en popüler lezzetlerindendir. Mis gibi mahlep kokusuyla çayın yanına çok yakışan çatal kurabiyeyi siz de evinizde yapabilir, misafirlerinize, sevdiklerinize zevkle ikram edebilirsiniz. Nefis çatal kurabiyenin tarifi aşağıda, afiyet olsun…
Mimoza salatası, Rus mutfağına ait bir salata. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle herkesin beğenisini toplayan bu salatanın önemli malzemeleri yumurta ve mayonez. Bu nedenle ağır olacağını düşünebilirsiniz ama hiç değil. Biz mimoza salatasında et olarak tavuk kullandık ama siz daha orijinal olsun derseniz lakerda biri bir balık da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun…
Börek denince akan sular duruyor. Kıymalısı ayrı, peynirlisi ayrı, ıspanaklısı ayrı güzel. Hele bir de yufkası elde açılmış olursa tadına doyum olmuyor. Bugün sizin için böyle bir tarifimiz var. Kol böreği olarak da bilinen çarşaf böreği. Biz iç malzemesi için kıyma ve pazı kullandık ama siz tercihinize göre başka malzemelerle de çarşaf böreği yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Yoğurtlu kek, evde yapabileceğiniz en pratik ve lezzetli keklerden. Muhteşem vanilya kokusuyla kahveyle de çayla da çok yakışan yoğurtlu kek, herkesin mutfak dağarcığında mutlaka bulunmalı. Zor zamanlarda her evde bulunan az sayıda malzemeyle yapabileceğiniz yoğurtlu kekin tarifi aşağıda. Afiyet olsun...
Katmer poğaça, mayalı hamurla yapılan ve kruvasan gibi şekillendirilen nefis bir poğaça. Yumuşacık pofuduk hamurun içine özellikle yağlı beyaz peynir ve zeytin ezmesi çok yakışıyor. Bir deneyenin bir daha vazgeçemediği katmer poğaçanın yapılışı da oldukça kolay. Siz de bu poğaçayı çay saatlerinde ve kahvaltılarda evinizde konuk etmek isterseniz işte tarifimiz…
Pastanelerde sık sık karşımıza çıkan en nefis tatlılardan biridir mekik. Özellikle vişneli olanının tadına doyum olmaz. Peki vişneli mekik nasıl yapılır? İşte mis gibi tereyağı kokulu nefis vişneli mekik tarifimiz. Afiyet olsun…
Elde açma böreğin lezzetini aratmayacak bir tarif ister misiniz? Lezzetli ve kolay baklavalar yapabileceğiniz hazır yufka ile muhteşem börekler yapmak da mümkün. Hem de çok daha pratik. Çıtırlığıyla damaklarda ayrı bir tat bırakan, görüntüsüyle göz dolduran baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...
Gökkuşağı salatası adından da anlayabileceğiniz gibi, renk renk görüntüsü ve çeşit çeşit lezzetiyle sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Herkesin çok beğeneceği, masaya getirdiğinizde ayakta alkışlanacak gökkuşağı salatasının malzemeleri ve yapılışı ekte. Sizin malzemeleri ve katmanları dilediğiniz gibi çoğaltabileceğinizi hatırlatıp tarifimize geçelim. Afiyet olsun…
Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte hem pratik hem de lezzetli ağlayan kek tarifi… Şimdiden afiyet olsun...
Gelin pastası muhallebili tatlılar sevenlerin favorilerinden biri olacak nefis bir tarif. Yumuşacık kekinin üzerindeki mis kokulu muhallebisiyle özellikle çay saatlerinin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek olan gelin pastasını siz de mutlaka denemelisiniz. İşte gelin pastasının malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun...
Yumuşacık pastane poğaçasının lezzeti başka nerede var? Hele bir de bu poğaça evde yapılmış, sıcacık fırından çıkmış olursa... Sizin için mis gibi, lezzetli bir pastane poğaçası tarifi hazırladık. Uzun süre bayatlamayan bu harika poğaça kahvaltılarınızın ve çay saatlerinizin favorisi olacak. Şimdiden elinize sağlık diyor tarifimize geçiyoruz.
İrmik, helvasıyla, sütlü tatlısıyla, şerbetli tatlısıyla her şekilde çok sevilen bir malzeme. Limon, portakal gibi turunçgil aromalarını da çok iyi taşıyor. Sizin için bugün enfes bir limonlu irmik tatlısı tarifi hazırladık. Kesinlikle denemeden geçmemeniz gereken tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun...
Normal böreklere göre daha fazla kabaran puf puf olan bir patatesli börek tarifimiz var. Bu böreği benzerlerinden ayıran özelliği içinde maden suyu bulunması. Deneyenlerin tarifini isteyeceği harika bir börek yapmak istiyorsanız sodalı patatesli böreği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Puf puf kabaran ve yumuşacık limonlu kek, her daim çay saatlerinin vazgeçilmezi. Fırının kapağını açtığınız anda mis gibi limon kokusu mutfağınızı saracak. Hafif tadıyla da herkesin beğenisini kazanacak. Peki limonlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.
Kereviz, oldukça sağlıklı bir besin olduğu için sık sık tüketiliyor. Yoğurtlu kereviz salatası da, bu güzel sebzeyi farklı bir şekilde deneyebileceğiniz nefis bir alternatif. Özellikle, kerevizle pek arası olmayanların bu salata ile fikirlerinin değişeceğini söyleyebiliriz. Bu güzel sebzenin en nefis hallerinden biri olan yoğurtlu kereviz salatasını denemeden geçmeyin.