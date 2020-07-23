Çatal ve bıçağı kenara bırakın! Elle yenince tadına varılan lezzetler…

Pide Pide denilince akla hemen kıymalı gelse de peynirli, patatesli, peynirli, kuşbaşılı ve aklınıza gelebilecek her malzeme ile yapılan birçok çeşidi var. Sıcakken yağları aka aka elle yemek varken tabii ki çatal bıçak kullanılmamalı. Bıçağı sadece pide çok büyükse dilimlere ayırmak için kullanın en iyisi...