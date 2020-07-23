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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 14:10,

Çatal ve bıçağı kenara bırakın! Elle yenince tadına varılan lezzetler…

Bazı lezzetler vardır çatal bıçakla yerken hiçbir zevk alamazsınız. Tabii ki sofrada uyulması gereken kurallar var. Uygun bir ortamda bu kuralları esnetebilir ve yemeğin zevkini doruklarda yaşayabilirsiniz. Tabii uygun ortam bir iş görüşmesi veya özel bir yemek değil. Peki elle yerken tadı ikiye katlanan lezzetler neler? İşte o lezzetler…

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1Tavuk kanat
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Tavuk kanat

Çatalla bıçakla zaten az olan kanat etini yemeye çalışmak oldukça zor. Az ama lezzetli eti ele alıp ısırarak yediğinizde tadı daha da güzelleşecek emin olun. Varsa bir de tavuğun sosunun akmasına izin verin. Kanadın tadına vardıktan sonra elinizi de temizlersiniz.

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2Izgara pirzola
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Izgara pirzola

Tavukta olduğu gibi pirzolada da elle yemek şarttır. Eğer çok önemli bir yemekte veya görüşmede değilseniz çatal bıçağı bir kenara bırakın ve elinizle afiyetle yiyin.

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3Hamsi kızartma
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Hamsi kızartma

Çatal ve bıçakla yemesi en zor yemeklerden biri şüphesiz balık. Özellikle de küçük balıkları çatal kullanarak yemek ve bıçakla kılçıklarını ayıklamak neredeyse imkansız. Kılçıklarını tek tek elle ayıklayın ve etin en güzel yerlerini seçip yiyin. Ellerinizin yağlanmasına aldırmadan balığın tadına varın.

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4Zeytinyağlı yaprak sarması
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Zeytinyağlı yaprak sarması

İnce ince sarılıp üzerine bol limon sıkılmış zeytinyağlı yaprak sarmasını tek lokmada ağza atmak ayrı bir lezzet katıyor. Sarma erken çatal tabii ki kullanılabilir ama bıçak bu yemeğin fıtratına ters...

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5Lahmacun
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Lahmacun

Türkiye'de sokak lezzeti denilince akla ilk gelenlerden biridir lahmacun. Ünü tüm dünyaya yayılmış bu lezzetin içine bol yeşilliği koyup ellerinizle sarıp yemek varken, çatal bıçakla kimse uğraşmayı istemez.

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6Pide
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Pide

Pide denilince akla hemen kıymalı gelse de peynirli, patatesli, peynirli, kuşbaşılı ve aklınıza gelebilecek her malzeme ile yapılan birçok çeşidi var. Sıcakken yağları aka aka elle yemek varken tabii ki çatal bıçak kullanılmamalı. Bıçağı sadece pide çok büyükse dilimlere ayırmak için kullanın en iyisi...

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7Pizza
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Pizza

Pijama partilerinin ve aniden gelen açlık hissinin kurtarıcısı pizza da elle yenilmesi gereken lezzetlerden. Bir ısırık aldıktan sonra peyniri uzata uzata yiyebilirsiniz. Çatal bıçakla tadına varamayacağınız bu lezzet için kibarlığı bir kenara bırakın...

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8Kebap
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Kebap

Adana veya Urfa farketmeksizin gönüllere taht kuran kebabı mutlaka elle yemelisiniz. Sıcacık kebabı, incecik lavaş ekmeğine sarıp afiyetle mideye indirebilirsiniz.

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9İçli köfte
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İçli köfte

Lezzetiyle akıllara durgunluk veren içli köfteyi çatal bıçakla yemeye çalıştığınızda iç malzemesinin yarısı tabakta kalacak. Bol kıymalı iç malzemesini yiyemedikten sonra ne anlamı kaldı ki... Siz en iyisi içli köfteye de el lezzetinizi katarak yiyin.

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10Waffle
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Waffle

Bol malzemeli waffle yanına çatal getirirlerse siz onu bir kenara bırakın. Sandviç gibi ikiye katlayın ve akan çikolataya aldırış etmeden tadına varın.

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11Suşi
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Suşi

Japon mutfağının sevilen lezzeti suşi artık Türkiye'de de çok seviliyor. Yemesi chopsticklerle oldukça zor olan suşiyi çatalla da yemeyi bırakın. En güzeli elinizle tek lokmada mideye indirin.

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