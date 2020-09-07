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Mutfak Tüyoları
İHA
Haber Giriş: 07 Eylül 2020 - 10:44 | 

Çanakkaleli aşçı asma yaprağında sardalyanın tarifini anlattı

Çanakkale’nin meşhur balığı sardalya, 1 Eylül itibarıyla tezgahları şenlendirdi. Çanakkaleli usta sardalyanın en sevilen hallerinden asma yaprağında sardalyanın yapılışını anlattı.

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Çanakkale’nin meşhur balığı sardalya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının son bulmasıyla birlikte tezgahlarda bolca yerini alırken, fiyatlar da 50 liralardan 20 liralara düştü.

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Farklı çeşitlerde damak zevklerine hitap eden sardalyanın en bilindik ve en iştah açıcı hallerinden bir tanesi de hiç şüphesiz asma yaprağında olanı.

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Çanakkale denilince akla gelen lezzetler arasında hiç şüphesiz ki sardalya da başı çeken yiyecekler arasında gelir. 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte bollaşan sardalya, tezgahlarda şimdilerde 20 liradan alıcı buluyor.

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Damak zevkine göre genellikle 3 farklı şekilde yapılan sardalya; içi temizlenmeden doğruca denizden çıktığı gibi ızgaraya atılır, bir yapılış şekli ise içi temizlenerek susama bulanır ve ızgaraya atılır. En çok bilinen ve sevilen bir diğer yapılış şekli ise içi temizlenen sardalya asma yaprağına dolma gibi sarılarak ızgaraya atılır ve piştikten sonra bütün şekilde yenir.

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Çanakkale’de uzun yıllar özel bir otelin mutfağında şef olarak görev yapan Cemil Sav, asma yaprağında sardalyanın nasıl yapıldığını anlattı.

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Sav, “Çanakkale sularında yetişen sardalya; pullu ve yağlı, omega-3 bakımından zengindir. O yüzden tercih edilir. Sardalyanın kılçığını alarak, asma yaprağına sarıp, ızgara atıyoruz ve 10 dakikada servis ediyoruz. Susamlı, temizlenmeden ve asma yaprağında 3 farklı şekilde yaparak, yine 10 dakika içerisinde servis ediyoruz. Sardalyayı ızgarada yaparken devamlı çevirmemiz gerekiyor, zaten kendi yağını salıyor ve azalmıyor” dedi.

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