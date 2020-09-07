Çanakkaleli aşçı asma yaprağında sardalyanın tarifini anlattı

Damak zevkine göre genellikle 3 farklı şekilde yapılan sardalya; içi temizlenmeden doğruca denizden çıktığı gibi ızgaraya atılır, bir yapılış şekli ise içi temizlenerek susama bulanır ve ızgaraya atılır. En çok bilinen ve sevilen bir diğer yapılış şekli ise içi temizlenen sardalya asma yaprağına dolma gibi sarılarak ızgaraya atılır ve piştikten sonra bütün şekilde yenir.