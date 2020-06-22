Çanakkale'de kalamar bolluğu yaşanıyor! Fiyatı 60 TL'ye düştü

Balık hali esnafı Volkan Kaşıkçı, av yasağı başladıktan sonra tezgahlarda en çok sardalya satıldığını belirterek, "Sardalya bizim buranın meşhur ve mevsim balığıdır. Sardalya balığının yanında ayrıca kültür balıkları da oluyor. Dalyanlardan, oltalardan gelen balık çeşitlerimiz oluyor. Ama özellikle son dönemde kalamar bolluğu yaşanıyor” dedi.