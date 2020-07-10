Çanakkale domatesinde hasat başladı! 'Kasıma kadar gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz'

“Çünkü Kumkale Ovası’ndaki toprağın yapısının domatese çok uygun olması, toprağın potasyum oranının çok yüksek olması domatese çok güzel renk veriyor ve içi dolgun oluyor. Çok lezzetli ve suludur. Gelen herkes soruyor bize, ’Çanakkale domatesi çıktı mı?’ diye. Bu saatten sonra Çanakkale domatesi çıktı."