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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 11:18,

Çamurdan gelen lezzet tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı

Hatay’da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

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Hatay’da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

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Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 53 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Şahan, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.

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5 yıldır tandır ekmeği yapan Hanife Şahan, şunları söyledi:

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"Ailem ile birlikte çalışıyorum geçimimizi tandırdan çıkarıyoruz. Gözlemeyi ıspanaklı ve peynirli yapıyorum.”

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“Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Her şey doğal."

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Kızlarının kendisine yardım ettiğini söyleyen Şahan, bu işi yaparken çok zevk aldığını söyledi.

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Kızı Döne Şahan ise "Ailecek burada çalışıyoruz bende okuduğum için ara tatilinde aileme yardımcı oluyorum" diye konuştu.

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