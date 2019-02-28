Çalışanlar için pratik akşam yemeği tarifleri günün menüsünde

Tavuklu karabuğday salatası tarifi

Diyetinize de damak tadınıza da dost bir salata arıyorsanız doğru adrestesiniz. Tahıl gibi görünse de tahıl olmadığı için glutensiz beslenenlerin de göz bebeği olan karabuğday, yağsız protein kaynağı tavukla bir araya geldi ve ortaya bu şahane salata çıktı. Diyet dediysek yanlış anlaşılmasın, kesinlikle tatsız tuzsuz bir yemek değil, yani herkes çok sevecek.