MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerÇalışanlar için pratik akşam yemeği tarifleri günün menüsünde
GeriLezizz Menüler Çalışanlar için pratik akşam yemeği tarifleri günün menüsünde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 28 Şubat 2019 - 17:12 | 

Çalışanlar için pratik akşam yemeği tarifleri günün menüsünde

Günlerden perşembe yani haftanın sonuna sadece bir gün kaldı, akşam saatleri de yaklaştı. Peki bu ne demek? Tabii ki “Bugün ne pişirsem?” derdi demek. Çalışanların hayatını kurtaracak kolay ve pratik yemek tariflerinden oluşan menümüz hazır. İşte akşam yemeği için pratik tavsiyeler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Sebzeli somon füme çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Sebzeli somon füme çorbası tarifi

Balık çorbası genellikle balık restoranlarında içtiğimiz fakat lezzetine bir türlü doyamadığımız bir çorba. Öyleyse bu çorbayı neden evde de yapmayalım, değil mi? Füme somon ve birkaç temel sebzeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu çorba, balık çorbasını özlediğiniz zamanlarda imdadınıza koşacak.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2Ton balıklı makarna tarifi
Abone Olgoogle-news

Ton balıklı makarna tarifi

Çat kapı gelen misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir makarna tarifi! "Aman, makarnayla balığı karıştırmakta ne var?" demeyin. O kadar lezzetli oluyor ki bu kadar kısa sürede bu kadar az malzemeyle yapıldığına kimse inanmıyor. Bir de püf noktası: Arzu ederseniz salçanın içine kekik, biberiye gibi baharatlar ekleyip lezzetini damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Fırında helva tarifi
Abone Olgoogle-news

Fırında helva tarifi

Fırınlanmış sıcak tahin helvası özellikle balık yemeklerinin ardından sofralara çok yakışan enfes bir tatlıdır. Klasik tahin helvasından daha akışkan bir kıvamı olan bu tatlının yapılışı da çok kolay. İçine ekleyeceğiniz sütle de lezzeti katlanan fırınlanmış tahin helvasını mutlaka deneyin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Tavuklu karabuğday salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Tavuklu karabuğday salatası tarifi

Diyetinize de damak tadınıza da dost bir salata arıyorsanız doğru adrestesiniz. Tahıl gibi görünse de tahıl olmadığı için glutensiz beslenenlerin de göz bebeği olan karabuğday, yağsız protein kaynağı tavukla bir araya geldi ve ortaya bu şahane salata çıktı. Diyet dediysek yanlış anlaşılmasın, kesinlikle tatsız tuzsuz bir yemek değil, yani herkes çok sevecek.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Karnabahar pizzası tarifi
Abone Olgoogle-news

Karnabahar pizzası tarifi

Güçlü bir antioksidan olan C vitaminini bol miktarda bulunduran karnabaharı çocuğunuza yedirmekte zorlanıyor musunuz? Karnabaharla yapabileceğiniz bu tarif çocuğunuzun iştahını açacak.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Fındık unu çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Fındık unu çorbası tarifi

Giresun denilince akla hemen lezzeti fındığı gelir. Çok sevilen fındığı Giresun mutfağında da sık sık görmek mümkün. Çiği, kavrulmuşu, yağı, unu her haliyle mutfaklarda yer edinen fındığı çorbaya katmaya ne dersiniz? Sofralarınıza farklı alternatifler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Fındık unuyla yapacağınız çorbaya yiyenler bayılacak. Bu lezzetli çorbanın tarifi bizden, hazırlaması sizden…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Ballı zencefilli tavuk tarifi
Abone Olgoogle-news

Ballı zencefilli tavuk tarifi

Ballı zencefilli tavuk hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tavuk yemeği. Çin mutfağına ait bir yemek olan ballı zencefilli tavuk, yemek pişirmeye vakit bulamadığınız günlerde de kurtarıcınız olacak. Çocukların da çok beğeneceği ballı zencefilli tavuk için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Karpuzlu besleyici salata tarifi
Abone Olgoogle-news

Karpuzlu besleyici salata tarifi

Yağsız protein deposu tavuk ile karpuzu bir araya getiren bu salata tarifi, lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmek isteyenleri çok mutlu edecek. Dahası karpuzlu besleyici salatayı birkaç dakika içinde şipşak hazırlayabilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Tart kalıbında irmik tatlısı tarifi
Abone Olgoogle-news

Tart kalıbında irmik tatlısı tarifi

Lezzetine hayran olduğumuz sütlü irmik tatlısı, tart kalıbında şekillendirilip çikolatalı ya da meyveli soslarla birleştirildiğinde bambaşka bir lezzete kavuşuyor. Siz de tart kalıbında irmik tatlısı yapmak isterseniz, ihtiyacınız olan malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte nefis tart kalıbında irmik tatlısı tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Erik kompostosu tarifi
Abone Olgoogle-news

Erik kompostosu tarifi

C vitamini bakımından zengin olan erik kompostosunun lezzetine hayır diyemeyeceksiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk içtiğinizde serinlemenize yardımcı olan erik kompostosunu yapmak çok kolay. Denemek isteyenler için tarifimiz hemen aşağıda. Afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi