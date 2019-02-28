Çalışanlar için pratik akşam yemeği tarifleri günün menüsünde
Günlerden perşembe yani haftanın sonuna sadece bir gün kaldı, akşam saatleri de yaklaştı. Peki bu ne demek? Tabii ki “Bugün ne pişirsem?” derdi demek. Çalışanların hayatını kurtaracak kolay ve pratik yemek tariflerinden oluşan menümüz hazır. İşte akşam yemeği için pratik tavsiyeler…
Sebzeli somon füme çorbası tarifi
Balık çorbası genellikle balık restoranlarında içtiğimiz fakat lezzetine bir türlü doyamadığımız bir çorba. Öyleyse bu çorbayı neden evde de yapmayalım, değil mi? Füme somon ve birkaç temel sebzeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu çorba, balık çorbasını özlediğiniz zamanlarda imdadınıza koşacak.
Ton balıklı makarna tarifi
Çat kapı gelen misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir makarna tarifi! "Aman, makarnayla balığı karıştırmakta ne var?" demeyin. O kadar lezzetli oluyor ki bu kadar kısa sürede bu kadar az malzemeyle yapıldığına kimse inanmıyor. Bir de püf noktası: Arzu ederseniz salçanın içine kekik, biberiye gibi baharatlar ekleyip lezzetini damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
Fırında helva tarifi
Fırınlanmış sıcak tahin helvası özellikle balık yemeklerinin ardından sofralara çok yakışan enfes bir tatlıdır. Klasik tahin helvasından daha akışkan bir kıvamı olan bu tatlının yapılışı da çok kolay. İçine ekleyeceğiniz sütle de lezzeti katlanan fırınlanmış tahin helvasını mutlaka deneyin.
Tavuklu karabuğday salatası tarifi
Diyetinize de damak tadınıza da dost bir salata arıyorsanız doğru adrestesiniz. Tahıl gibi görünse de tahıl olmadığı için glutensiz beslenenlerin de göz bebeği olan karabuğday, yağsız protein kaynağı tavukla bir araya geldi ve ortaya bu şahane salata çıktı. Diyet dediysek yanlış anlaşılmasın, kesinlikle tatsız tuzsuz bir yemek değil, yani herkes çok sevecek.
Karnabahar pizzası tarifi
Güçlü bir antioksidan olan C vitaminini bol miktarda bulunduran karnabaharı çocuğunuza yedirmekte zorlanıyor musunuz? Karnabaharla yapabileceğiniz bu tarif çocuğunuzun iştahını açacak.
Fındık unu çorbası tarifi
Giresun denilince akla hemen lezzeti fındığı gelir. Çok sevilen fındığı Giresun mutfağında da sık sık görmek mümkün. Çiği, kavrulmuşu, yağı, unu her haliyle mutfaklarda yer edinen fındığı çorbaya katmaya ne dersiniz? Sofralarınıza farklı alternatifler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Fındık unuyla yapacağınız çorbaya yiyenler bayılacak. Bu lezzetli çorbanın tarifi bizden, hazırlaması sizden…
Ballı zencefilli tavuk tarifi
Ballı zencefilli tavuk hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tavuk yemeği. Çin mutfağına ait bir yemek olan ballı zencefilli tavuk, yemek pişirmeye vakit bulamadığınız günlerde de kurtarıcınız olacak. Çocukların da çok beğeneceği ballı zencefilli tavuk için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…