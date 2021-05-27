Buzlu kahve nasıl yapılır? Evde buzlu kahve yapımı için kolay tarifler

Dalgona Buzlu Kahve Tarifi Son dönemlerde çok popüler olan ve "Tiktok kahvesi" olarak da bilinen dalgona kahve Kore'de doğup tüm dünyaya yayılan bir trend. Kahvenin uzun süre çırpılmasıyla elde edilen bu kahve, özellikle yaz aylarında soğuk kahveleri sevenlerin favorileri arasında yer almaya şimdiden aday.



Malzemeler



4 yemek kaşığı granül kahve



4 yemek kaşığı toz şeker



4 yemek kaşığı sıcak su



2 su bardağı soğuk süt



Dalgona buzlu kahve nasıl yapılır?



Kahve ve şekeri bir kaseye alıp üzerine suyu ekleyin.



Tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. (Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.)



Bu sürenin sonunda kahveniz açık renkli ve krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak.



Kahvenizi servis edeceğiniz bardaklara birkaç küp buz koyun.



Sütü bardaklara bölüştürün.



Üzerine kahve kremasını da ekleyip buz erimeden servis edin. Afiyet olsun…