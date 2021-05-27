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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 17:31 | 

Buzlu kahve nasıl yapılır? Evde buzlu kahve yapımı için kolay tarifler

Havaların iyiden iyiye ısınmaya başladığı son günlerde, içimizi ferahlatan buzlu kahve tarifleri de en çok aranan içecekler listesinde yerini almaya başladı. Birçok farklı şekilde hazırlayabileceğiniz buzlu kahve seçeneklerinden birkaçını sizler için derledik. Eğer siz de buzlu kahve nasıl yapılır diye merak edenlerdenseniz, işte evde buzlu kahve yapımı için kolay tarifler…

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Sıcak havalarda en çok ihtiyaç duyduğumuz, sohbeti bol içecekler arasında yer alan buzlu kahveler yavaş yavaş kışın saklandıkları dolaplardan çıkmaya başladı. Yapımı oldukça pratik olan buzlu kahveler size yazın ortasında denizdeymişsiniz hissi verecektir. İşte yoğunluğunu kendi zevkinize göre hazırlayabileceğiniz buzlu kahve tarifleri ve kolay yapımı.

2Dalgona Buzlu Kahve Tarifi

Dalgona Buzlu Kahve Tarifi

Son dönemlerde çok popüler olan ve "Tiktok kahvesi" olarak da bilinen dalgona kahve Kore'de doğup tüm dünyaya yayılan bir trend. Kahvenin uzun süre çırpılmasıyla elde edilen bu kahve, özellikle yaz aylarında soğuk kahveleri sevenlerin favorileri arasında yer almaya şimdiden aday.

Malzemeler

4 yemek kaşığı granül kahve

4 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı sıcak su

2 su bardağı soğuk süt

Dalgona buzlu kahve nasıl yapılır?

Kahve ve şekeri bir kaseye alıp üzerine suyu ekleyin.

Tel bir çırpıcıyla 15 dakika kadar ara vermeden çırpın. (Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.)

Bu sürenin sonunda kahveniz açık renkli ve krema gibi koyu kıvamlı bir hal alacak.

Kahvenizi servis edeceğiniz bardaklara birkaç küp buz koyun.

Sütü bardaklara bölüştürün.

Üzerine kahve kremasını da ekleyip buz erimeden servis edin. Afiyet olsun…

3Hindistan Cevizli Mocha Buzlu Kahve Tarifi

Hindistan Cevizli Mocha Buzlu Kahve Tarifi

Hindistan cevizi yer aldığı her tarifi güzelleştirdiği gibi buzlu kahvede de önemli bir rol oynuyor. Ayrıca kahvenizin içerisinde kullandığınız Hindistancevizi yağının yağ yakıcı özelliği olduğunu biliyor muydunuz? İşte hem lezzetli hem sağlıklı Hindistan cevizli buzlu kahve tarifimiz...

Malzemeler

150 ml. cold brew kahve

2 yemek kaşığı çikolata şurubu (ya da eritilmiş çikolata)

Yarım çay kaşığı vanilya özütü,

1 çay kaşığı şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (ya da Hindistan cevizi yağı)

200 ml. Hindistan cevizi sütü

Hindistan cevizli mocha buzlu kahve nasıl yapılır?

İlk önce kahve bardağınızın dibine çikolata şurubunu dökün.

Üzerine 7-8 adet buz küpü atın.

Kahveyi, vanilya özütünü, şekeri, kurutulmuş hindistan cevizini ve hindistan cevizi sütünü ekleyin. Güzelce blender’da çırpın. Afiyet olsun…

4Karamelli Buzlu Kahve Tarifi

Karamelli Buzlu Kahve Tarifi

Karamelli buzlu kahve, aromalı buzlu kahvelerin en bilinenlerinin başında gelir. Hem soslu hem kremalı olduğu için lezzeti de diğer soğuk kahvelere kıyasla çok daha güçlüdür. İşte, birkaç dakika içine hazırlayabileceğiniz karamelli frappuccino tarifi...

Malzemeler

Karamel şurubu

1 çay bardağı soğuk süt

Yarım çay bardağı filtre kahve

1 yemek kaşığı şeker

8 küp buz

Karamelli buzlu kahve nasıl yapılır?

Karamel şurubunu kahveyi koyacağınız bardağın içinde gezdirin. Geriye kalan tüm malzemeleri blender'dan geçirin.

Soslu bardaklara kahveyi ekleyin. Üzerine krema ve karamel sos ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar basit! Afiyet olsun.

5Muzlu ve buzlu kahve tarifi

Muzlu ve buzlu kahve tarifi

Soğuk kahvenizi tatlı seviyor ama şeker tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Böyle durumlar için size muzlu ve buzlu kahveyi öneriyoruz. Üstelik muzun kokusu da bu kahveye doğal bir aroma katıyor. İşte tarifi...

Malzemeler

2 tatlı kaşığı granül kahve

1,5 su bardağı soğuk süt

1 adet muz

Muzlu ve buzlu kahve nasıl yapılır?

Malzemelerin hepsini blender'dan geçirin ve ardından servis edin. Dilediğiniz kadar buz küpü ekleyip buzlar erimeden tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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