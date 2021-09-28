Buzdolabınızı Kışa Nasıl Hazırlarsınız?

Domatesi artık her mevsim bulabiliyor olsak da mevsim domatesinin yeri ayrı. Kokusu, tazeliği ve en önemlisi mevsiminde doğal olarak yetişmiş bir domatesi kış mevsiminde de tüketmek istiyorsanız domatesleri küp küp doğrayın ve buzdolabını poşetlerine doldurarak buzluğa yerleştirin. Poşetlere doldurmadan önce poşetlerin havasını almayı unutmayın