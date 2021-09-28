Buzdolabınızı Kışa Nasıl Hazırlarsınız?

Yaz meyve sebzelerini, bakliyatları kışın da taze olarak tüketmek isteyenler için buzdolabınızı kışa hazırlama tüyoları burada;
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1
Domatesi artık her mevsim bulabiliyor olsak da mevsim domatesinin yeri ayrı. Kokusu, tazeliği ve en önemlisi mevsiminde doğal olarak yetişmiş bir domatesi kış mevsiminde de tüketmek istiyorsanız domatesleri küp küp doğrayın ve buzdolabını poşetlerine doldurarak buzluğa yerleştirin. Poşetlere doldurmadan önce poşetlerin havasını almayı unutmayın
2
Gelelim bakliyatlara; bezelye ve barbunya gibi yazın bulunan yiyecekleri ayıklayıp çiğ olarak poşetleyerek buzluğa atabilirsiniz.
3
Taze fasulyeleri yemek yapar gibi kılçıklarını alıp ortadan ikiye bölün ve kaynamakta olan suyun içerisinde haşlayın. Biraz diriliği gittikten sonra havası alınmış buzdolabı poşetlerinde buzluğa yerleştirerek saklayabilirsiniz. Aynı şeyi brokoli için de yapmanız mümkün.
4
Meyvelerde ise durum yine benzer. Çilekleri iki şekilde saklayabilirsiniz. İster çilekleri şekere yatırıp dondurun isterseniz de tek tek bir tepsiye dizin dondurun ve daha sonra buzdolabı poşetine koyarak saklayın.