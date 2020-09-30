Bursa'ya özgü 6 damak tadı coğrafi işaretle tescillenecek

"Bursa, coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. BTSO olarak 2018 yılı eylül ayından bu yana, sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda şehrimize özgü geleneksel ve yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Bursa döner kebabı ve süt helvası için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu gerçekleştirdik. Böylece başvuruda bulunduğumuz ürün sayısı 6'ya yükseldi. Önümüzdeki günlerde ilk olarak kestane şekerinde sürecin tamamlanmasını bekliyoruz."