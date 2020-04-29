Bursa'nın meşhur Hasanağa enginarına coğrafi işaret tescili geldi

Nilüfer Belediyesi olarak Hasanağa enginarının tanıtımını yapmak ve üreticiyi daha fazla üretime teşvik etmek için her yıl Enginar Festivali düzenlediklerini hatırlatan Başkan Erdem, “Yıllarca yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçimiz toprağa küstü ve her geçen yıl biraz daha tarımsal üretimden uzaklaşmaya başladı. Sonuçta gıda fiyatları yükselirken, sağlıklı gıdaya ulaşmak da zorlaştı. Bizim tarımsal üretime yönelmekten başka çaremiz yok. O nedenle bu yılı tarım yılı ilan ettik ve çiftçiyi yeniden toprakla barıştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bölgemize özgü tarımsal ürünleri tanıtıp talebi artırarak çiftçiyi desteklemek için çabalıyoruz. Bu çabamız Hasanağa enginarı konusunda hedefe ulaştı. Hasanağa Mahallemizde yıllardır geleneksel üretimi yapılan enginarımız coğrafi işaret belgesini alarak marka değerini artırmış ve kalitesini ispatlamış oldu” dedi. Türkiye’de ilk kez Urla sakız enginarının ardından ikinci olarak da Hasanağa enginarının coğrafi işarete değer görüldüğüne dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Hasanağalı üreticilerimizin ürettiği enginarlar gururumuz oldu. Hasanağa enginarı bundan sonra üreticilerimize daha fazla katma değer sağlayarak bölge ekonomisinin kalkınmasına büyük katkıda bulunacaktır. Bundan sonra bölgemizdeki diğer ürünler için de tescil alma yönünde çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.