'Bunun da turşusu olur mu?' diyeceğiniz farklı turşu tarifleri
Turşunun özellikle de Türk mutfağında önemli bir yeri vardır. Kışa hazırlık olarak neredeyse her evde bir turşu telaşı yaşanır. Bu denli sevilen turşu genellikle beyaz lahana, salatalık, biber olarak karşımıza çıkar. Ancak öyle çeşitleri vardır ki, yiyenleri hayrete düşürür. Biz de sizler için birbirinden ilginç turşu tariflerini derledik...
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Avokado turşusu tarifi
Hemen her şeyin turşuyu yapılıyor. Gün geçmiyor ki bizi şaşırtacak bir turşu daha duymayalım. Bu sefer şaşıracağımız ise avokado turşusu. Çok sevilen egzotik meyve artık sofralarda turşu olarak da bulunuyor. İşte avokado turşusu tarifi…
Yaz aylarının sevilen meyvesi kiraz, ülkemizde bolca bulunur. Sos olarak kullanabileceğiniz veya meyve salatası yapabileceğiniz kirazın Giresun’a ait lezzetli mi lezzetli bir de tuzlaması var. Sizi şaşırtacak bu lezzeti, yazın taze taze kirazlardan hazırlayabilirsiniz. Hazırladıktan 15 gün sonra kavurmasını yapıp, afiyetle yiyebilirsiniz. Bir nevi turşu da diyebileceğimiz kiraz tuzlusu nasıl yapılır? Tarifi hemen aşağıda...
Balık restoranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan karidesi bir de turşu olarak deneyin. Bildiğiniz tüm turşuları unutturacak bu tarif, akşam yemeklerinizin de yıldızı olacak. Her tadanın bayıldığı karide turşusu nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda...
Kimchi (kimçi) Kore mutfağında olmazsa olmaz bir tür turşu. Sebzelerin fermente edilmesiyle elde edilen kimchi, tam bir probiyotik deposu olduğu için de günümüzde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor. Siz de evinizde kimchi yapmak, bu farklı lezzete sofralarınızda yer vermek istiyorsanız tarifimizi mutlaka deneyin.
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Mango turşusu tarifi
Mango son yıllarda Türkiye’de de yaygınlaşan tropikal bir meyve. Mango turşusu ise Hint mutfağına ait nefis bir eşlikçi. Zaman zaman Hintçe adı “aam ka achaar” şeklinde de karşımıza çıkabilen mango turşusu lezzetini içine eklenen çok sayıda baharat ve tohumdan alıyor. Siz de mango turşusunu evde yapmak isterseniz işte malzemeler ve yapılış aşamaları…
Semizotu ilkbahar ve yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Peki semizotuyla nefis bir turşu yapıp bu sebzeyi sofranızda dört mevsim misafir etmeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se semizotu turşusunun yapılışını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Turşu sofraların vazgeçilmezi. Özellikle kış aylarında sıcak tencere yemeklerinin yanında çok iyi bir eşlikçi oluyor. Genelde lahana, salatalık, biber gibi malzemelerden yapılsa da aslında her sebzenin ve meyvenin turşusu olabilir. Örneğin patlıcan turşusu... İçine çeşitli sebzeler doldurulan patlıcan turşusunun püf noktası patlıcanların turşu kurulmadan önce haşlanıp acı sularından arındırılması. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz patlıcan turşusunun tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin...
Turşu denince aklımıza genelde sebzeler ya da ekşi meyveler gelse de şeftaliyle de nefis bir turşu yapabilirsiniz. Köri ve zencefil gibi baharatların desteğiyle bambaşka bir lezzete kavuşan şeftali turşusunu yedikten sonra, "Bu tarif bugüne kadar neredeymiş?" diye hayıflanacağınızı garanti edebiliriz.
Genellikle bademin ya da kayısının olmamış hali olarak bilinen çağla, ilkbaharın gelişinin en güzel habercisi olabilir. Ömrü yılda birkaç hafta olan bu lezzeti sofranızda daha uzun süre misafir etmek isterseniz, turşu yaparak saklayabilirsiniz. Kıtır kıtır kıvamıyla çağla turşusu, turşuya bakışınızı değiştirecek
Turşu denince aklımıza genelde sebzelerle ya da meyvelerle yapılan kütür kütür turşular gelir ancak yumurta da şaşırtıcı bir biçimde turşusu çok başarılı bir malzeme. Pancar suyunun etkisiyle dışı pembe içi beyaz olan bu turşular, özellikle salatalarınıza ve sandviçlerinize farklı bir lezzet katacak.
Bamya sevmeyenin hiç sevmediği, sevenin ise vazgeçemediği bir sebze. Yemeği, çorbası, kızartması derken, bamyanın turşusunu da yapalım dedik, sonucu da da beğendik. Siz de mutlaka denemelisiniz. Zira bu turşu bamya sevmeyenlere bamyayı sevdirecek kadar leziz. İşte tarifi...
Turşu denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Ancak genellikle lahana, salatalık, biber gibi klasik turşuların dışına pek çıkmıyoruz. Halbuki çok farklı sebze ve meyvelerle de turşu kurabilirsiniz. Bunun en ilginç örneklerinden biri muz turşusu. Tarifi hemen aşağıda, denemek istemez misiniz?