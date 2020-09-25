'Bunun da turşusu olur mu?' diyeceğiniz farklı turşu tarifleri

Mango turşusu tarifi Mango son yıllarda Türkiye’de de yaygınlaşan tropikal bir meyve. Mango turşusu ise Hint mutfağına ait nefis bir eşlikçi. Zaman zaman Hintçe adı “aam ka achaar” şeklinde de karşımıza çıkabilen mango turşusu lezzetini içine eklenen çok sayıda baharat ve tohumdan alıyor. Siz de mango turşusunu evde yapmak isterseniz işte malzemeler ve yapılış aşamaları…