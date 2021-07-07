Bunlara bayılacaksınız! 2021'in en iyi sağlıklı atıştırmalıkları
Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte, beslenme alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Hatta bu dönemde vegan ve vejeteryan yiyeceklere olan talep git gide artış gösteriyor. Bağışıklığı güçlendirmek için doktorların da tavsiye ettiği gibi, daha fazla bitkisel ürün tüketmeye yönelik sürekli bir ilgi var, aynı zamanda birçok insan daha az hayvansal protein yediğini bildiriyor. Peki gün içinde size enerji verecek sağlıklı atıştırmalıklar neler? İşte 2021’in en iyi sağlıklı atıştırmalıklarından bazıları…
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Giderek daha fazla kişi vegan veya glütensiz yaşamı benimsemeye başladı. Bazıları, zararlı atıştırmalıklarını, bağışıklık fonksiyonunu ve bağırsak sağlığını destekleyen daha sağlıklı seçeneklerle değiştiriyor. Everyday Health'e göre bu kesim, tahılsız atıştırmalık veya ev yapımı cipsler gibi keto yiyecekleri tercih ediyor. Uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte insanlar yeni atıştırmalıklar denemeye daha açık hale geldi. Food Processing'e göre, insanlar ayrıca atıkları azaltmanın ve daha sürdürülebilir seçimler yapmanın yollarını arıyorlar.
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Bazı atıştırmalıklar vitamin, mineral, lif veya proteinle doluyken, diğerleri boş kalori ve şekerden başka hiçbir şey içermez. En iyisi elbette işlenmemiş gıdaları tercih etmektir. Bunun için; etiketleri okumayı alışkanlık haline getirin ve sağlık hedeflerinizi destekleyen atıştırmalıkları tüketmeye özen gösterin. İşte 2021 için en iyi atıştırmalık seçimlerimiz!
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Bağırsak sağlığı için probiyotik açısından zengin gıdalar
İnsan bağırsağı yaklaşık 100 trilyon bakteriye sahiptir. Bu mikroorganizmalar, sindirim, metabolizma ve bağışıklık fonksiyonu dahil olmak üzere vücudunuzdaki sistemi düzenler. Ayrıca beyin sağlığı ve zihinsel esenlik üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu yönden bakıldığında, Crohn hastalığı, obezite, diyabet ve kolorektal kanser gibi birçok durum, bağırsak mikrobiyomunda dengesizlikler ile ilişkili olabilir.
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Bağırsaklarınızı sağlıklı tutmanın bir yolu, probiyotikler açısından zengin yiyecekler atıştırmaktır. Everyday Health, yoğurt, kefir ve probiyotik meyve çubuklarının harika seçenekler olduğunu söylüyor. Gıda Teknologları Enstitüsü Chobani tamamen doğal yollarla mayalanmış yoğurt ve gıdaları önerir. Ayrıca turşu veya fermente sebze cipslerinde de atıştırabilirsiniz.
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Örneğin probiyotik kefir sadece sağlıklı değil, aynı zamanda kalorisi de düşüktür. MyFoodData'ya göre bir fincan kabaca 140 kalori ve 11 gram protein içeriyor. Ayrıca 20 gram gram, 2 gram yağ ve önerilen günlük kalsiyum alımının %23'ünü alırsınız. Sadece şekersiz çeşitleri seçtiğinizden emin olun. Ekstra lezzet ve beslenme için kefiri çilek, muz püresi, chia tohumu veya yulaf ile karıştırın.
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Lif ve protein ile yüklü olan nohut cipsleri ve leblebiler hazırlayın
Protein açısından zengin olan nohut, et ve balığa iyi bir alternatif olabilir. Ne de olsa vegan burger’lerde ve diğer etlerde kullanılmalarının bir nedeni olmalı. Çok az insan yeterince sebze veya bakliyat yer. Nohut cipsleri, barlar ve tahıllar, lezzetten ödün vermeden diyetinize daha fazla sebze almanızı kolaylaştırır.
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MyFoodData'ya göre, markasına da dikkat edilmesi şartıyla leblebi yaklaşık 140 kalori, 3 gram protein, 15 gram karbonhidrat ve porsiyon başına 8 gram yağ içeriyor. Bu atıştırmalık aynı zamanda harika bir lif, demir ve kalsiyum kaynağı ve diğer önemli besinler olabilir. Dezavantajı ise, mağazadan alınan nohut aperatiflerinin genellikle sodyumda yüksek olması ve yapay tatlar içerebilmesidir.
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Daha sağlıklı bir alternatif mi arıyorsanız, evde kendinizin de yapabileceği doğal katkı maddesiz kavrulmuş nohutları deneyin. Tek ihtiyacınız olan bir kutu nohut, zeytinyağı, tuz ve baharat. Dilerseniz, ekstra lezzet için kırmızı toz biber, kimyon, pul biber ve kişniş de kullanabilirsiniz. Nohutları tuz, zeytinyağı ve baharatlarla bir kaseye atın, bir fırın tepsisine aktarın ve yaklaşık yarım saat veya gevrekleşene kadar pişirin. İşte sağlıklı atıştırmalıklarınız hazır!
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Çiğ bademler faydalı yağlarla doludur
Yılın en sağlıklı atıştırmalıklarından biri olan çiğ bademler tam bir beslenme merkezidir. Çiğ badem; fitik asit, kalsiyum oksalat ve diğer besin maddelerini azaltıyor. Yani sonuç olarak, yiyeceklerdeki besin maddelerinin sindirilmesini ve parçalanmasını kolaylaştırıyor.
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Dikkat etmeniz gereken ise, marketlerden alınmış ambalajlı bademlerdeki katkı maddeleri. Bunun için güvenilir aktarlardan temin edebilir, ilave şeker, fazla sodyum ve koruyucu maddelerden korunabilirsiniz. Ayrıca Washington College'daki uzmanlar, bademleri gece boyunca suda bekletmeyi tavsiye ediyor. Sabahları süzün ve sonra kurumaya bırakın. Onları durulayın, tekrar kurumaya bırakın ve tekrarlayın. Onları hemen yiyin veya ekstra gevreklik için kızartın.
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Glutensiz beslenme hala favoriler arasında
Gıda Teknolojileri Enstitüsü glutensiz meyve barları, çikolata çerezleri ve diğer atıştırmalıklar yüksek talep halen olduklarını bildirmektedir. Ancak bir şeyin glütensiz olması sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Örneğin patates cipsi veya patates kızartması glüten içermez (nasıl yapıldıklarına bağlı olarak), ancak yine de çok miktarda yağ, şeker ve sodyum içerebilirler.
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En sağlıklı atıştırmalıklar minimum düzeyde işlenir veya yalnızca bir veya iki bileşen içerir. Glutensiz beslenmeye karar verirseniz, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, baklagiller, balıklar ve etleri tercih edebilirsiniz. Özellikle Çölyak hastalığınız veya buğday alerjiniz varsa, etiketin "glutensiz" yazdığından emin olun.