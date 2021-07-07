Bunlara bayılacaksınız! 2021'in en iyi sağlıklı atıştırmalıkları

Lif ve protein ile yüklü olan nohut cipsleri ve leblebiler hazırlayın Protein açısından zengin olan nohut, et ve balığa iyi bir alternatif olabilir. Ne de olsa vegan burger’lerde ve diğer etlerde kullanılmalarının bir nedeni olmalı. Çok az insan yeterince sebze veya bakliyat yer. Nohut cipsleri, barlar ve tahıllar, lezzetten ödün vermeden diyetinize daha fazla sebze almanızı kolaylaştırır.